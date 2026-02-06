Für Laura Vetterlein gilt's am Samstag ernst. Die 33-jährige Deutsche, die Anfang Januar als Nachfolgerin des entlassenen Joao Paiva vorgestellt wurde, steht zum Restart der Women's Super League erstmals überhaupt als Cheftrainerin eines Klubs an der Seitenlinie. Ihre GC Frauen treffen zum Jahresauftakt auf den FC Basel.

Ausgerechnet Basel, wird sich Vetterlein wohl denken. Beim FCB-Frauenteam war die ehemalige Fussballerin zuletzt als Assistenztrainerin tätig. Zudem spielte sie in ihren letzten zwei Profijahren beim FC Zürich, wo sie zweimal Schweizer Meisterin wurde und einmal den Cup holte. «Das darf man eigentlich niemandem sagen», witzelte Vetterlein im Abschlusstraining über ihre Vergangenheit. «Gleichzeitig ist das der Fussball.»

Für GC gilt das Ziel: Meisterschaft

Ihre Erfahrungen im Schweizer Fussball will die zweifache Champions-League-Siegerin mit Wolfsburg nun bei GC einbringen. Die Vizemeisterinnen der letzten Saison greifen als erste Verfolgerinnen von Leader Servette in die zweiten Saisonhälfte ein. 7 Punkte trennen die beiden Klubs, dahinter ist es allerdings enger. Zwischen den Zürcherinnen und dem fünftplatzierten Basel liegen nur drei Zähler.

Von aussen kam der Trainerwechsel bei GC aufgrund der soliden Ergebnisse in der laufenden Meisterschaft überraschend. Doch im Niederhasli träumt man von mehr als «nur» dem Vizetitel: «Wir haben letztes Jahr sehr Grosses erreicht. Aber diese Saison ist das Ziel, nochmals eine Schippe draufzulegen», erklärt GC-Verteidigerin Luna Lempérière.

Für dieses grosse Ziel setzt man in der GC-Chefetage nun eben auf Trainerdebütantin Vetterlein. Diese freut sich auf ihre neue Aufgabe: «Wir wollen uns weiterentwickeln. Wenn uns das gelingt, gewinnen wir Spiele – und dann kann am Ende nur der Titel stehen.» Und der erste Schritt dazu soll ausgerechnet gegen die Ex-Liebe aus Basel gelingen.

