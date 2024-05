Servette Chênois folgt Zürich in den Final

Zum dritten Mal wird diese Saison das Meisterteam in der Women's Super League in Playoffs ermittelt. Und zum dritten Mal ist die Finalaffiche dieselbe: Servette Chênois fordert die FCZ Frauen.

Die Genferinnen stellten den Einzug in den Final vom kommenden Sonntag in Thun (15:15 Uhr live bei SRF) mit einem torlosen Unentschieden vor heimischem Anhang gegen YB sicher. Das Halbfinal-Hinspiel hatten sie in Bern 4:0 gewonnen.

Legende: Sinnbildlich Servette-Angreiferin Rimante Jonusaite behält gegen YB-Akteurin Stephanie Waeber die Oberhand. Keystone/Salvatore di Nolfi

Vielleicht auch aufgrund der klaren Ausgangslage blieben Chancen in einer lauen Partie weitgehend aus. Die gelb-rote Karte gegen YB-Akteurin Cristina Leite in der 78. Minute war so der grösste Aufreger. Leite holte sich innert fünf Minuten zwei Verwarnungen ab und flog vom Platz.

Chance auf das Double

Die letzten beiden Playoff-Finals haben die Genferinnen gegen Zürich verloren. Nun sinnen sie auf Revanche – und könnten mit einem Sieg in der Stockhorn Arena das Double perfekt machen.