Women's Super League

Die 21-jährige Jana Kohler spielt für YB und coacht das Nati-B-Team Solothurn. Was die Doppelrolle möglich macht.

Gleichzeitig Spitzenfussballerin und Cheftrainerin sein? Für Jana Kohler ist genau das Realität. Die 21-jährige YB-Spielerin übernahm Anfang März kurzfristig das Frauen-Team in Solothurn der Nationalliga B – nach nur einem Tag Bedenkzeit. Trotz ihres jungen Alters bringt sie bereits Erfahrung mit: Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie als Nachwuchstrainerin tätig, zuletzt bei der U16 von YB.

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Die Doppelrolle fordert sie, zumal sie zusätzlich in einem 50-Prozent-Job im Familienbetrieb arbeitet. Möglich wurde ihr Engagement beim unterklassigen Team durch eine langwierige Knieverletzung, die sie aktuell bei YB pausieren lässt.

Vertrag bis Saisonende

In Solothurn bleibt Kohler bis Saisonende an der Seitenlinie. Danach möchte sie sich wieder stärker auf ihre Spielerinnenkarriere konzentrieren und Nachwuchsteams trainieren.

Was sich Jana Kohler von YB-Trainerin Imke Wübbenhorst abschaut und wie sie die Doppelrolle meistert, erfahren Sie im Beitrag oben.

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