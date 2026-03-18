YB gewinnt in der 16. Runde der Women's Super League bei GC 1:0 und zieht auch nach Verlustpunkten an den Zürcherinnen vorbei.

Basel fährt beim 3:0 gegen St. Gallen den zweiten Sieg innert vier Tagen ein.

Leader Servette Chênois wahrt mit einem Mini-Sieg bei Schlusslicht Thun seine Ungeschlagenheit.

GC und YB trafen in dieser Saison in Meisterschaft und Cup schon zum dritten Mal aufeinander. Die Meisterinnen aus Bern behielten auf dem GC Campus in Niederhasli zum zweiten Mal das bessere Ende für sich. Das einzige Tor gelang in der 62. Minute Maja Jelcic, die vor dem Tor die Ruhe bewahrte und eiskalt einschob. Dank des Dreiers vergrösserte YB als erster Verfolger von Leader Servette den Abstand auf die Zürcherinnen auf 4 Punkte. GC hat allerdings noch eine Partie weniger ausgetragen.

Basel schlägt dezimierte St. Gallerinnen

Im Kampf um eine gute Ausgangslage in den Playoffs konnte auch Basel punkten, das nach dem 2:1 am Wochenende in Luzern nachdoppelte. St. Gallen wurde mit 3:0 nach Hause geschickt, wobei die letzten beiden Tore erst in der 90. respektive 93. Minute fielen. Nach einer Notbremse von Katharina Risch hatte Coumba Sow nach einer knappen halben Stunde vom Punkt die 1:0-Führung erzielt. Die FCZ Frauen liessen beim 1:1 gegen den FCL Federn und liegen nun 2 Zähler hinter den viertplatzierten Baslerinnen.

Servette Chênois ist derweil auch nach 16 Runden noch ungeschlagen. Bei Schlusslicht Thun sorgte Maëva Salomon für den 1:0-Minisieg. Keine Tore fielen bei Rapperswil-Jona – Aarau.

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