In der 18. und letzten Quali-Runde der Women's Super League gewinnen die YB Frauen in Luzern 3:0 und verteidigen Platz 2.

Basel fügt Leader Servette beim 1:0 die erste Saisonniederlage zu und schnappt GC (0:0 gegen Aarau) Platz 3 weg.

Damit kommt es in den Playoff-Viertelfinals zum Zürcher Derby zwischen GC (4.) und dem FCZ (5., 0:0 gegen St. Gallen).

Während 17 Runden war Servette Chênois in der Women’s Super League nichts anzuhaben gewesen. Doch im letzten Spiel vor den Playoffs riss die Sieglosserie der Genferinnen. In Basel mussten sie sich 0:1 geschlagen geben.

Anna Krog erzielte den einzigen Treffer der Partie bereits in der 5. Minute. Die Genfer Torhüterin Mickaela Bottega griff nach einem Eckball daneben, Krog brauchte nur noch einzunicken. Dem Rückstand rannte Servette in der Folge vergeblich hinterher. Dank des Vollerfolgs zog Basel in der Tabelle an GC vorbei und eroberte Rang 3. In den Playoffs bekommen es die Baslerinnen damit nicht mit dem FC Zürich, sondern mit St. Gallen zu tun. Die beiden Teams trennten sich im Letzigrund trotz vielen Chancen und je 2 Aluminium-Treffern auf beiden Seiten 0:0.

FCZ fordert GC im Viertelfinal

Weil auch GC in Niederhasli gegen Aarau nicht über ein torloses Remis hinauskam, kommt es in den Playoff-Viertelfinals zum Zürcher Derby. Los geht's am Wochenende des 24./25./26. April.

WSL: Die Playoff-Viertelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Servette Chênois (1.) – Aarau (8.)

YB (2.) – Rapperswil-Jona (7.)

Basel (3.) – St. Gallen (6.)

GC (4.) – Zürich (5.)

Aarau verteidigte den letzten Playoff-Platz gegenüber Luzern, das zuhause gegen YB mit 0:3 verlor. Alle Treffer fielen in der 2. Halbzeit: Andrea Schenk, Malaurie Granges und Maja Jelcic trafen für die Bernerinnen. Titelverteidiger YB verteidigte damit Platz 2 und bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit Rapperswil-Jona zu tun. Luzern (9.) und Thun (10.) kämpfen in den Abstiegsplayoffs um den Ligaerhalt.

Women's Super League