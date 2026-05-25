Servette Chênois legt im Final der Women's Super League dank einem 2:1-Auswärtssieg bei YB vor.

Therese Simonsson ist mit zwei Treffern und einem verschuldeten Penalty die prägende Figur der Partie.

Die Titelverteidigerinnen aus Bern kommen erst mit dem späten Penalty zum Anschlusstreffer.

Qualifikationssieger Servette Chênois ist auf dem Weg, den Meisterpokal nach einem Jahr Absenz wieder nach Genf zu holen. Im Hinspiel des Playoff-Finals gewannen die Genferinnen auswärts bei Titelverteidiger YB mit 2:1 und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Im gut besetzten Wankdorf trafen zwei Teams aufeinander, die bisher alle Playoff-Partien für sich entschieden hatten. Mit dem Selbstvertrauen im Rücken trotzten sie dann auch der Hitze und zeigten eine attraktive, schnell geführte Partie.

Frühe Führung für Servette

Für das erste Ausrufezeichen sorgte Therese Simonsson bereits in der 5. Minute. Die Schwedin stellte mit einem Freistoss aus grosser Distanz einmal mehr Servettes Standardstärke unter Beweis. Ihre wohl als Flanke gedachte Hereingabe flog an allen vorbei und ohne weitere Berührung zum frühen 1:0 für Servette ins Netz.

Im Anschluss verpasste Maja Jelcic nach einem Fehler in der Genfer Abwehr den schnellen Ausgleich. YB blieb bemüht, war aber darauf bedacht, hinten nicht noch mehr zuzulassen. Gefährlich wurde es so vor dem Tor von Goalie Amanda Brunholt nur selten – wenn, dann nach weiteren stehenden Bällen.

Später Penalty für YB

Im 2. Durchgang stand dann erneut Simonsson zweimal im Mittelpunkt. Einmal im gegnerischen, einmal im eigenen Strafraum:

69. Minute: Die Genferinnen lancieren einen schnellen Angriff. Auch im Strafraum behält Servette die Ruhe und findet mit Simonsson die am besten positionierte Spielerin. Trocken erzielt sie aus kurzer Distanz das 2:0.

Die Genferinnen lancieren einen schnellen Angriff. Auch im Strafraum behält Servette die Ruhe und findet mit Simonsson die am besten positionierte Spielerin. Trocken erzielt sie aus kurzer Distanz das 2:0. 89. Minute: Jetzt verteidigt Simonsson. Einen YB-Abschluss kann sie allerdings nur mit dem Arm blocken. Nach VAR-Intervention gibt's zu Recht Penalty. Jelcic bringt die Bernerinnen souverän auf 1:2 heran.

In der anschliessenden zehnminütigen Nachspielzeit versuchte YB noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen. Dieser fiel jedoch trotz einer Druckphase nicht. Servette reist damit mit einem knappen Auswärtssieg und dem Ein-Tore-Vorsprung wieder nach Hause.

Am Freitagabend fällt die Entscheidung um den Meistertitel. Das Rückspiel in Genf steigt um 19:00 Uhr, bei SRF sind Sie auch dann wieder live mit dabei.

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