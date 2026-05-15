Servette Chênois löst in den Playoffs der Women's Super League als erstes Team das Finalticket.

Nach dem 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewinnen die Genferinnen das Rückspiel mit 2:0.

Das andere Halbfinal-Rückspiel zwischen YB und St. Gallen findet am Samstag (17:00 Uhr) statt.

Servette Chênois steht zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im Playoff-Final der Women's Super League. Nur in der vergangenen Saison hatten die Genferinnen den Einzug ins Endspiel verpasst, nachdem sie bereits in der ersten K.o.-Runde an GC gescheitert waren. Nun spielen sie wieder um den Titel.

Die Qualifikationssiegerinnen lief im Stade de Genève nie Gefahr, den Final noch aus den Augen zu verlieren. Das Polster aus dem Hinspiel, das die Genferinnen auswärts im Letzigrund mit 4:0 gewonnen hatten, war dafür schlicht zu gross. Die FCZ Frauen hätten das vielzitierte Fussball-Wunder gebraucht, um tatsächlich noch die Wende zu schaffen. Davon waren sie letztlich weit entfernt.

Der Dosenöffner fehlt

Die Zürcherinnen zeigten zwar eine engagierte Leistung, zahlreiche Topchancen erspielten sie sich aber nicht. In der Offensive fehlte oft der letzte Pass, um wirklich gefährlich zu werden. Ein sogenannter Dosenöffner hätte dem FCZ wohl in die Karten gespielt, doch einen Distanzabschluss von Janina Egli nach einer knappen halben Stunde lenkte die Genfer Keeperin Enith Salon mit einer sehenswerten Parade über die Querlatte.

Die Partie entwickelte sich in der Folge zu einem munteren Hin und Her. Nur die Sache mit den Toren wollte nicht klappen. Servette Chênois konnte damit besser leben als die Zürcherinnen, denen je länger je mehr die Zeit davonlief. Am Ende liess bei den Gästen dann auch die Konzentration nach.

Zwei Fehler im Spielaufbau wurden von den Genferinnen eiskalt bestraft. Zuerst vollendete Eigengewächs Laura Tufo (86.) mit ihrem ersten Saisontreffer, ehe Maëva Salomon (90.) erhöhte.

So geht es weiter

Die Genferinnen erwartet nach dem Finaleinzug ein ruhiges Wochenende. Am Samstag werden sie gespannt auf das Halbfinal-Rückspiel zwischen Titelverteidiger YB und St. Gallen blicken, in welchem der Finalgegner ermittelt wird. Die Bernerinnen steigen mit einem 3:1-Polster in die Partie. Das Final-Hinspiel findet am 25. Mai, das -Rückspiel am 29. Mai statt.

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