Servette Chênois ist seiner Favoritenrolle im ersten Teil des Playoff-Halbfinals in der Women's Super League absolut gerecht geworden. Die Genferinnen gewannen das Hinspiel bei YB im Berner Wankdorf mit 4:0 und haben sich damit für das Rückspiel am kommenden Samstag eine mehr als komfortable Ausgangslage geschaffen.

Für die Entscheidung sorgte Cassandra Korhonen nach gut einer Stunde Spielzeit mit einem Doppelpack (61./63.). Besonders sehenswert war der zweite Treffer der schwedischen Stürmerin, die YB-Keeperin Jara Ackermann mit einem Distanzschuss aus gut und gerne 25 Metern erwischte.

00:59 Video Traumtor inklusive: Korhonens Doppelpack gegen YB Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Wiedersehen mit dem FCZ?

Das beste Team der Qualifikation hatte die Partie bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren innert 3 Minuten in die gewünschten Bahnen gelenkt. Paula Serrano (33.) brachte die Genferinnen nach einem schönen Angriff über rechts per Kopf in Führung, ehe Anna Maria Therese Simonsson (35.) nach einem missglückten Klärungsversuch der YB-Defensive zur Stelle war.

01:20 Video Der Doppelschlag der Genferinnen gegen YB Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Nach dem klaren Auswärtssieg stehen die Genferinnen bereits mit eineinhalb Beinen im Final. Dort könnte es zum Wiedersehen mit den FCZ Frauen kommen, die am Samstag im Hinspiel gegen Basel mit 2:1 vorlegen konnten.