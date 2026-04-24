Die Playoffs in der Women’s Super League werden am Freitagabend mit dem Zürcher Derby im Letzigrund lanciert.

Seit der Einführung der Playoffs in der Women’s Super League hat es das Duell zwischen dem FC Zürich und GC zweimal gegeben. In der Saison 2021/22 und im darauffolgenden Jahr traf man jeweils im Halbfinal aufeinander. Beide Male wurden die FCZ Frauen danach Meister.

Legende: Derby-Time im Letzigrund Die FCZ Frauen fordern zum Playoff-Auftakt GC. Keystone/Manuel Geisser

Nun kommt es bereits zum Auftakt der Playoffs am Freitagabend zum Zürcher Derby. GC (4.) hat in der Regular Season mit 4 Punkten mehr leicht besser abgeschnitten als die FCZ Frauen (5.). Zu erwarten ist ein Duell auf Augenhöhe – im Derby ging der Sieg in dieser Spielzeit einmal an GC (2:0), einmal an den FCZ (4:2).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Auftakt der Playoffs-Viertelfinals in der Women's Super League zwischen den FCZ Frauen und GC am Freitag ab 18:45 Uhr live bei SRF.

Egli kennt beide Seiten

Ein besonderes Wiedersehen wird es im Letzigrund für Janina Egli, die auf ihre früheren GC-Teamkolleginnen trifft. Erst in der Winterpause hat die 19-jährige Stürmerin nach zweieinhalb Jahren bei den «Hoppers» wieder zum FCZ gewechselt, ihrem Juniorinnen-Klub.

«Der Wechsel war eine Herzensangelegenheit», sagt Egli. Sie habe sich noch nicht für den Schritt ins Ausland bereit gefühlt, habe aber gemerkt, dass sie ein neues Umfeld brauche.»

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