Der FC St. Gallen trifft in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League zuhause auf AEK Athen.

Legende: Das Team des FC St. Gallen Keystone

Der FC St. Gallen geniesst in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League Heimrecht. Das Zeidler-Team empfängt am 24. September AEK Athen. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Auslosungen Schweizer Teams Europa League, 3. Runde

St. Gallen - AEK Athen

24.9. Europa League, 3. Runde Basel/Osijek - Anorthosis

24.9. Europa League, 3. Runde Hibernians/Fehervar - Servette/Reims

24.9. Champions League, Playoffs

Slavia Prag - YB/Midtjylland

22./23. und 29./30.9.



FC Basel winkt Spiel gegen Famagusta

Servette würde auswärts auf den Hibernians FC aus Malta oder Fehervar aus Ungarn treffen, falls die Genfer ihr 2.-Runden-Spiel gegen Reims gewinnen. Der FC Basel empfängt – ein Sieg gegen Osijek in der nächsten Runde vorausgesetzt – Anorthosis Famagusta aus Zypern.

Champions League: YB gegen Slavia?

Ausgelost wurden auch die möglichen Playoffs in der Champions League. Die Young Boys würden auf Slavia Prag treffen, falls sie am 16. September beim Auswärtsspiel der 3. Runde den dänischen Meister Midtjylland bezwingen.

Die Playoffs finden am 22./23. und 29./30. September statt, diesmal wieder mit Hin- und Rückspiel. Slavia hat zunächst Heimrecht.

YB traf 1977 und 1983 im Rahmen des UI-Cups auf den damals noch tschechoslowakischen Vertreter Slavia Prag. Nebst einem Heimsieg resultierten drei Niederlagen.