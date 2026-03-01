Legende: Triumphiert in Japan Marcel Hug. Imago/ZUMA Press Wire

Marcel Hug und Catherine Debrunner waren zum Auftakt in die Marathon-Saison eine Klasse für sich. Der Thurgauer Rollstuhlsportler gewann in Tokio bereits zum 4. Mal. Die 42,2 Kilometer legte Hug in 1:21:09 Stunden zurück. Er distanzierte den zweitplatzierten Chinesen Luo Xingchuan um fast 7 Minuten.

Nachdem der 40-Jährige im letzten Jahr sämtliche Marathons, zu denen er antrat, für sich hatte entscheiden können, lanciert er auch die neue Saison mit einem Sieg. Der nächste der sieben Major-Marathons findet am 20. April in Boston statt.

Debrunners erster Streich in Tokio

Ähnlich dominant trat Debrunner auf. Die 30-jährige Thurgauerin jubelte nach 1:37:15 Stunden über den ersten Sieg am zur Major-Serie zählenden Tokio-Marathon. Debrunners Vorsprung auf Eden Rainbow-Cooper (GBR) betrug knapp 4 Minuten.

Den Sieg bei den Elite-Läufern sicherte sich der Äthiopier Tadese Takele in 2:03:37 Stunden. Bei den Frauen triumphierte Brigid Kosgei (KEN) in 2:14:29 Stunden.