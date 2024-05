Als einziger Athlet von Swiss Athletics tritt Dominic Lobalu an den Diamond-League-Meetings in Oslo und Stockholm an.

Vor zwei Jahren hatte sich Dominic Lobalu in das Schaufenster der Leichtathletik-Welt katapultiert. Gleich bei seinem ersten Auftritt in der Diamond League lief er in Stockholm über 3000 m sensationell zum Sieg. Mittlerweile ist der Flüchtling aus dem Südsudan in der Schweiz ein bekanntes Gesicht. Nicht zuletzt, weil er vor kurzem die Freigabe von World Athletics erhielt, künftig seine Wahlheimat an internationalen Wettkämpfen zu vertreten.

Nun macht die Diamond League wieder Halt im Norden. Am Donnerstag in Oslo, ehe am Sonntag in Stockholm um Spitzenplätze gelaufen wird. Als einziger Vertreter von Swiss Athletics sind die Auftritte in Skandinavien für Lobalu die Hauptprobe für die bevorstehenden Europameisterschaften in Rom.

In Oslo tritt der 25-Jährige über 5000 m in einem Weltklassefeld unter anderem gegen Olympiasieger Joshua Cheptegei aus Uganda an. In Stockholm wird der Läufer vom LC Brühl versuchen, seinen Sieg von 2022 über 3000 m zu wiederholen. Im letzten Jahr musste er wegen einer Verletzung auf einen Start verzichten.