Jason Joseph krönt sich in Istanbul souverän zum Hallen-Europameister über 60m Hürden.

Bronze geht in derselben Disziplin an Ditaji Kambundji.

Leer gehen dagegen Lore Hoffmann und Audrey Werro (beide 800m), Annik Kälin (Weitsprung) und Loïc Gasch (Hochsprung) aus.

60m Hürden Männer

Jason Joseph hat über 60m Hürden an der Hallen-EM in Istanbul die Goldmedaille gewonnen. Der 24-jährige Baselbieter setzte sich im Final in 7,41 Sekunden überlegen durch. Joseph besiegte somit den Fluch an Grossanlässen. Seit der WM 2019 in Doha hatte er in der Elite-Kategorie nie jene Leistung abrufen können, die in ihm steckt. Nun holte der U23- und U20-Europameister die erste Medaille an einem internationalen Event bei den Grossen. Joseph hatte in dieser Saison den Schweizer Rekord in 5 Etappen auf 7,44 Sekunden gesenkt. Nun folgte ein sechster Streich. Insgesamt verbesserte er sich in diesem Winter um 15 Hundertstel.

01:57 Video Joseph: «Das erste Mal, dass ich meiner Rolle gerecht werde» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

60m Hürden Frauen

Kurz zuvor hatte sich Ditaji Kambundji in derselben Disziplin Bronze gesichert. Die 20-jährige Bernerin lief in 7,91 Sekunden hinter Reetta Hurske (FIN/7,79) und Nadine Visser (NED/7,84) ins Ziel. Somit schlug die jüngste der Kambundji-Schwestern bei der Elite erneut zu: Vergangenen August hatte sie sich bereits an der EM in München 2022 Bronze umhängen lassen. Die Bernerin war dank ihrem Schweizer Rekord (7,81) als Nummer 2 der Entry List in die Türkei gereist. Schwester Mujinga hatte am Freitag im 60-m-Sprint Gold gewonnen.

Schliessen 02:29 Video Ditaji Kambundji sprintet über die Hürden zu EM-Bronze Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden. 01:38 Video Kambundji: «Den Lauf analysiere ich später» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

800m der Frauen

Über 800m der Frauen stachen beide Schweizer Trümpfe nicht. Die erst 18-jährige Audrey Werro lief zu Beginn der Zielgeraden auf Platz 3, wurde aber noch knapp abgefangen. Die Freiburgerin verpasste als 5. das Podest bloss um 6 Hundertstel. Lore Hoffmann wählte eine andere Taktik und lief während 3 der 4 Runden hinten im Feld. Zum Schluss kam die Walliserin aber nicht mehr wie gewünscht an die Besten heran und musste mit dem 6. Rang vorliebnehmen.

03:09 Video Werro verpasst 800-m-Bronze um 6 Hundertstel Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 9 Sekunden.

Weitsprung der Frauen

In einem hochklassigen Feld hatte Annik Kälin bei der Medaillenvergabe nichts zu melden. Die Bündnerin sprang mit ihrem 1. Satz auf 6,61 m und blieb damit um 9 Zentimeter über ihrer Jahres-Bestleistung. Auf die Medaillen-Ränge fehlten Kälin am Ende 30 Zentimeter. Gold ging mit einem 7-Meter-Satz überraschend an Jazmin Sawyers. Die Britin setzte sich vor Larissa Iapichino (ITA) und Ivana Vuleta (SRB) durch. Favoritin Malaika Mihambo (GER) ging als 4. leer aus.

Schliessen 00:39 Video Kälins Sprung auf 6,61 Meter Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:59 Video Sawyers springt auf 7 Meter und kann es nicht fassen Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Hochsprung der Männer

Nachdem Loïc Gasch in der Qualifikation noch die 2,19 m übersprungen hatte, scheiterte der 28-Jährige im Final bereits an 2,15 m. Für Gasch, der sich über sein Abschneiden enttäuscht zeigte, reichte es so nur zum 7. Platz. «Ich habe mir beim Aufwärmen den Rücken blockiert, aber das soll keine Ausrede sein. Technisch waren meine Sprünge wie den ganzen Winter schon eine Katastrophe», bilanzierte der Schweizer Rekordhalter.