Der GP Bern ist populärer denn je. Am Samstag rennen 35'000 Läuferinnen und Läufer in der Innenstadt.

Das Hauptrennen des GP Bern wird von den Organisatoren gerne auch als «die zehn schönsten Meilen der Welt» bezeichnet. Nicht ganz abwegig, denn die 16-km-Strecke in der Innenstadt führt vorbei an Berner Sehenswürdigkeiten wie Zytglogge, Bärengraben, Bundeshaus und Aare.

Der GP Bern ist populärer denn je. Bereits einen Monat im Voraus – und damit so früh wie noch nie – waren sämtliche 35'000 Startplätze vergriffen. Neben dem klassischen Lauf über zehn Meilen wird auch eine kürzere Strecke (4,7 km) und ein 1,6-km-Rennen für Kinder angeboten.

Stau vor den Stempeluhren im Ziel

1982 wurde der GP Bern erstmals ausgetragen. Damals waren etwas mehr als 3000 Hobbyläuferinnen und -läufer dabei. Es waren noch andere Zeiten. Statt wie heute mit Kompressionssocken, Pulsuhr oder Trinkgurt waren die Teilnehmenden ohne hochwertige Ausrüstung und Gadgets unterwegs. Laufen war noch kein Volkssport.

Auch die Zeitmessung war rudimentär: Hinter jeder Startnummer befand sich eine Stempelkarte, welche im Ziel so schnell wie möglich abgestempelt werden wollte. Das führte nicht selten zu Stau hinter der Ziellinie – und zu frustrierten Finishern. Tempi passati. Heute erledigen GPS-Sender die Zeitnahme vollautomatisch.

Wie sich Olympia-Silbergewinner Markus Ryffel an die Anfänge des GP Bern erinnert, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.