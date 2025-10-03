Legende: Nicht zu stoppen Catherine Debrunner. Swiss Paralympic/Manuel Lopez

Vor einem Jahr verliess Rollstuhl-Athletin Catherine Debrunner die Paralympics in Paris als fünffache Goldmedaillen-Gewinnerin. Nun hat die Thurgauerin das Kunststück an der WM in Neu-Delhi wiederholt. Mit dem Unterschied, dass sie gleich in allen Rennen abräumte, in denen sie startete. In Paris hatte sie über 100 m «nur» Silber geholt. Dafür gewann sie zusätzlich noch den Marathon, der im WM-Programm keinen Platz hat.

WM-Rekord über 400 m

Das letzte Ausrufezeichen in Indien setzte die 30-Jährige am Freitag in der Kategorie T53 über die 400 m. In 50,58 Sekunden blieb sie zwar anderthalb Sekunden über ihrem Weltrekord (49,02), setzte aber eine neue WM-Bestmarke. Die Türkin Hamide Dogangun auf Platz 2 distanzierte sie um über 3 Sekunden. Bronze ging an die Chinesin Hongzhuan Zhou. Das Podest war damit exakt das gleiche wie tags zuvor im Rennen über 100 m.

Mit dem insgesamt 10. Titel an einer WM feierte Debrunner ein kleines Jubiläum. Das erste Edelmetall hatte sie vor 10 Jahren in Doha errungen (Silber über 200 m).