Die Marathon-Karriere von Matthias Kyburz ist noch jung, aber schon vielversprechend. Am Sonntag startet er wieder in Paris.

Legende: Lief 2024 gleich zweimal in Paris Matthias Kyburz im August bei den Olympischen Spielen. Freshfocus/Claude Diderich

Paris hat für Marathonläufer Matthias Kyburz eine spezielle Bedeutung. Hier lief er vor zwei Jahren nach kurzer Vorbereitungszeit erstmals über die 42,195 km und schaffte in der starken Debüt-Zeit von 2:07:44 Stunden als Siebter sogleich die Olympia-Norm. Im August erfüllte sich der achtfache OL-Weltmeister an der Seine seinen Olympia-Traum.

Nun kehrt Kyburz nach Paris zurück und läuft am Sonntag seinen insgesamt 5. Marathon. Dank der grösseren Erfahrung und mit seiner im Vorjahr in Sevilla gelaufenen persönlichen Bestzeit (2:06:48) im Gepäck sind die Ziele des New-York-Fünften ambitioniert. Kyburz möchte schneller laufen als bei seiner Premiere und sich in den Top 6 klassieren.

«2024 habe ich mich noch gefragt: ‹Kann ich das? Was passiert auf den letzten 10 km?› Heute kenne ich meine Grenzen und weiss, wie weit ich sie verschieben kann», sagt Kyburz. Die Vorbereitung war diesmal deutlich länger als noch vor 2 Jahren. «Damals hätte ich gerne noch ein paar Vorbereitungswochen mehr gehabt. Dieses Mal bin ich langsam froh, wenn es losgeht.»