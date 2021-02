Der Bündner tilgt an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in Magglingen über 200 m den nationalen Rekord von Kevin Widmer aus dem Jahr 1998.

An der SM in Magglingen

Der Exploit von William Reais überraschte nicht. Im vergangenen Sommer war der 21-jährige Sprinter mit 20,24 Sekunden der schnellste Europäer über 200 m, in diesem Winter kam er mit 21,05 bis auf 6 Hundertstel an den Schweizer Hallenrekord heran. Nun also hat er den Rekord von Kevin Widmer aus dem Jahr 1998 gebrochen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: An der SM in Magglingen Wicki sprintet zu Schweizer Rekord über 60 m 20.02.2021 Mit Video

Weil die 200 m an internationalen Meisterschaften nicht im Programm stehen, wird Reais an der Hallen-EM in Torun (POL) in zwei Wochen ausschliesslich über 60 m antreten.

Tausendstel-Entscheidung bei den Frauen

Ein Spektakel bot der Final der Frauen über 60 m Hürden. Die Bernerinnen Ditaji Kambundji und Noemi Zbären warfen sich gleichauf nach 8,10 Sekunden ins Ziel, womit beide Athletinnen eine persönliche Bestzeit realisierten. Auf dem Zielfilm entschieden die Tausendstel zugunsten von Kambundji, die sich ihren ersten Titel bei den Aktiven sicherte.

Insgesamt erfüllten 29 Schweizer Athletinnen und Athleten bis zum Ende der Qualifikationsperiode eine Limite für die Hallen-EM in Polen. Das ist ein Rekord. Die Selektionsentscheidungen werden in den kommenden Tagen gefällt.