Legende: Einmal mehr hoch hinaus Armand Duplantis. imago images/Bildbyran

Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord einmal mehr überboten. Bei seinem Meeting «Mondo Classic» im schwedischen Uppsala überquerte der 26-Jährige 6,31 m. Damit sprang er einen Zentimeter höher als bei seinem letzten Weltrekord, den er im vergangenen September bei der WM in Tokio (JPN) aufgestellt hatte.

Für Duplantis war es der insgesamt 15. Weltrekord. Den ersten holte er vor mittlerweile über 6 Jahren im polnischen Torun, als er mit übersprungenen 6,17 m den Franzosen Renaud Lavillenie ablöste. Mit seinem überlegenen Sieg am Donnerstag blieb er auch im 43. Wettkampf in Serie ungeschlagen.

Enttäuschung für Karalis

Beim «Mondo Classic» nicht auf Touren kam Emmanouil Karalis. Der Grieche wurde jüngst mit einem Sprung über 6,17 m zum zweitbesten Athleten in der Stabhochsprung-Geschichte. In Uppsala scheiterte Karalis bereits bei 6 m und wurde nur 7.