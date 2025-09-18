Legende: Weiss sich in Szene zu setzen Fred Kerley. Imago/Sports Press Photo

Ein grosser Name gibt sein Ja für die hochumstrittenen Enhanced Games: Der wegen verpasster Dopingtests derzeit gesperrte frühere 100-m-Weltmeister Fred Kerley wird bei der ersten Ausgabe der «Dopingspiele» im Mai 2026 an den Start gehen. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit.

Der 100-m-Weltmeister von 2022 ist der erste Leichtathlet und der erste US-Amerikaner, der seine Zusage gegeben hat für die Veranstaltung, bei der Athleten die Einnahme leistungssteigernder Mittel erlaubt ist, die bei offiziellen Wettkämpfen verboten sind. Die Macher der Enhanced Games selbst behaupten, die Präparate seien «sicher, legal und wissenschaftlich fundiert».

Ziel: Bolt schlagen

Kerley soll eine Million Dollar erhalten, wenn er den 100-m-Weltrekord von Usain Bolt aus dem Jahr 2009 (9,58 Sekunden) knackt. Diese Marke sei «schon immer das ultimative Ziel» seiner Karriere gewesen, sagt er.

Die Veranstaltung im Mai 2026 in Las Vegas soll Wettbewerbe im Schwimmen, in der Leichtathletik und im Gewichtheben umfassen.