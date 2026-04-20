Beim Elite-Rennen des Boston-Marathons kommt es zu zwei Titelverteidigungen – und einem neuen Streckenrekord.

Der Kenianer John Korir hat den Boston-Marathon zum zweiten Mal in Folge gewonnen und dabei einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Er siegte bei der 130. Austragung des Rennens in 2:01:52 Stunden und unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Geoffrey Mutai aus dem Jahr 2011 (2:03:02).

Rund zehn Kilometer vor dem Ziel setzte sich Korir entscheidend von seinen Konkurrenten ab und lief alleine ins Ziel.

Auch Lokedi verteidigt ihren Titel

Bei den Frauen kam es ebenfalls zu einer Titelverteidigung. Sharon Lokedi (KEN) erreichte das Ziel nach 2:18:51 Stunden. Dabei blieb sie über ihrem selbst aufgestellten Streckenrekord (2:17:22).