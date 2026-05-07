Die Bernerin ist zuversichtlich, im Juni in den Wettkampf zurückzukehren und im August an der EM in Birmingham starten zu können.

Mujinga Kambundji hat ihren letzten Ernstkampf Mitte Mai des vergangenen Jahres beim Diamond-League-Meeting in Doha bestritten. Kurz danach beendete die Bernerin die Saison vorzeitig. Seither hat die zweifache Europameisterin über 200 m keinen Wettkampf mehr absolviert. Der Grund: Im November kam ihr Sohn Léon zur Welt.

Ich fühle mich gut und im Training geht es vorwärts. Aber ich will mich nicht unter Druck setzen.

Nach monatelangem Aufbautraining zeichnet sich nun die Rückkehr ab. Wann genau Kambundji wieder auf die Bahn zurückkehrt, ist offen. Ein Ziel hat die 33-Jährige aber klar vor Augen: «Spätestens im August will ich wieder kompetitiv sein», sagt sie im Interview mit SRF. Damit visiert sie auch einen Start an den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August) an. «Ich fühle mich gut, im Training geht es vorwärts und ich werde fitter. Darum ist es realistisch – aber ich will mich nicht unter Druck setzen.»

Stillhormone beeinflussen den Körper

Trotz ihrer grossen Erfahrung ist die Situation für Kambundji neu. «Ich kenne meinen Körper sehr gut», sagt sie. «Aber es gibt noch einen Faktor, den ich nicht immer einschätzen kann.» Die Stillhormone beeinflussen weiterhin ihren Körper: «Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ‹normal›. Es gibt Situationen, in denen ich nicht weiss, wie der Körper reagiert. Ich muss erst lernen, damit umzugehen.»

Das macht auch die Saisonplanung anspruchsvoll. Der aktuelle Fahrplan sieht eine Rückkehr in der zweiten Junihälfte vor. Vor der EM will Kambundji gezielt kleinere Meetings in der Schweiz bestreiten und auf Auslandreisen verzichten. «Es geht darum, wieder in den Wettkampf zu finden und die Routine zurückzugewinnen. Das ist überall möglich.»

Kleinere Meetings in der Schweiz im Visier

Setzt sich die Entwicklung fort, dürfte sie im Juni erstmals seit über einem Jahr wieder an den Start gehen. Ob Anfang oder Ende Monat, spielt für sie dabei eine untergeordnete Rolle. «Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Im Training passt vieles, und auch Léon macht es gut. Ich bin gespannt, wie es wird.»

Die Zuversicht ist da – auch wenn auf dem Weg zurück zur Topform noch einige Unbekannte bleiben.