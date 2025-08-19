Nebst dem Sprintstar Noah Lyles aus den USA sind an Weltklasse Zürich auch diverse andere Topathleten am Start.

Legende: Wird wieder im Letzigrund zu bestaunen sein Noah Lyles. Archivbild Keystone/ENNIO LEANZA

Das Publikum im Letzigrund darf sich auf ein Sprint-Spektakel der Extraklasse freuen: Noah Lyles, 100-m-Olympiasieger von Paris 2024 und 6-facher Weltmeister, wird am 28. August 2025 über 200 m bei Weltklasse Zürich antreten. Der 28-jährige US-Sprinter erhielt dafür eine internationale Wild Card der Diamond League. Nun kommt es zum Duell mit Letsile Tebogo, Olympiasieger von Paris über 200 m.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt Weltklasse Zürich live. Am Finalday 1 sind die Wettkämpfe auf dem Sechseläutenplatz (Kugelstossen, Hochsprung F, Stabhochsprung M, Weitsprung M) am 27. August ab 17:30 Uhr auf SRF zwei zu sehen. Alle weiteren Wettkämpfe folgen tags darauf am Finalday 2 im Letzigrund – ab 18:30 Uhr auf SRF zwei.

Kälin in hochkarätigem Weitsprung-Feld

Über 400 m Hürden ist Weltrekordhalter Karsten Warholm gemeldet. Der Norweger sorgte im Vorjahr in Zürich für Aufsehen, als er sich mit Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (SWE) über 100 m duellierte. Auch der Schwede reist nach Zürich.

Hochklassig dürfte auch der Weitsprung-Wettkampf der Frauen mit den Olympiasiegerinnen Tara Davis-Woodhall (Paris 2024) und Malaika Mihambo (Tokio 2020) sowie Hallen-Weltmeisterin Claire Bryant und dem Schweizer Aushängeschild Annik Kälin werden. Die Mehrkämpferin aus Graubünden hat sich auch als Weitspringerin in der internationalen Spitze etabliert.