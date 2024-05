Legende: Posiert stolz vor der neuen Bestmarke Beatrice Chebet. Keystone/AP/Thomas Boyd

Beatrice Chebet hat im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Eugene für einen Weltrekord gesorgt. Die 24-jährige Kenianerin lief die 10'000 m der Frauen in 28:54,14 Minuten und verbesserte die bisherige Bestmarke der Äthioperin Letesenbet Gidey von Juni 2021 in Hengelo um knapp 7 Sekunden.

Chebet hatte 2022 im selben Stadion WM-Silber über 5000 m gewonnen sowie im vergangenen Sommer in Budapest WM-Bronze über dieselbe Distanz. Zudem ist sie zweimalige Crosslauf-Weltmeisterin.

Das Rennen zur kenianischen Olympia-Qualifikation war eigentlich als Weltrekordversuch für Gudaf Tsegay aus Äthiopien angelegt, doch Chebet setzte sich mit perfektem Timing an die Spitze. Tsegay wurde in 29:05,92 Minuten, der drittbesten Zeit der Geschichte, Zweite.

Wenige Europäer am Start

Über 100 m ging der Sieg an Christian Coleman. Der US-Amerikaner, Weltmeister von 2019, stellte in 9,95 Sekunden ebenso eine Saisonbestleistung auf wie der zweitplatzierte Kenianer Ferdinand Omanyala (9,98). Über 110 m Hürden gelang Colemans Landsmann Grant Holloway in 13,03 Sekunden eine Jahresweltbestleistung.

Auch im 100-m-Rennen der Frauen ging der Sieg mit Sha'Carri Richardson an eine US-Amerikanerin. Die Weltmeisterin wurde in starken 10,83 Sekunden gestoppt und blieb wie Julien Alfred (LCA) sowie Dina Asher-Smith (GBR) unter der 11-Sekunden-Marke. Für Richardson war es der erste Wettkampf über 100 m in dieser Saison. Gleiches gilt auch für die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah, die in 11,30 allerdings überhaupt nicht auf Touren kam.

Eine seltene Niederlage setzte es über 100 m Hürden für Jasmine Camacho-Quinn ab. Die Olympiasiegerin aus Puerto Rico musste sich um 2 Hundertstel Cyréna Samba-Mayela geschlagen geben. Die Französin stellte in 12,52 Sekunden nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern auch einen Landesrekord auf.

Angesichts der bevorstehenden EM in Rom (ab 7. Juni) verzichteten zahlreiche europäische Athleten auf eine Reise in die USA. Schweizer waren beim Meeting in Eugene keine am Start.