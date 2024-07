In London steigt am Samstag das letzte Diamond-League-Meeting vor den Olympischen Spielen in Paris.

Legende: Will an ihre Topleistungen anknüpfen Angelica Moser. Keystone/Urs Flüeler

Angelica Moser absolviert vor dem Saisonhighlight in Paris ein dicht gedrängtes Programm. Nach ihrem Exploit mit übersprungenen 4,88 m in der Diamond League in Monaco am letzten Freitag folgte unter der Woche der Sieg bei Spitzenleichtathletik Luzern. Und bereits am Samstag geht es in London um den Feinschliff für Olympia. In der englischen Hauptstadt findet das letzte Diamond-League-Meeting vor den Spielen statt.

00:39 Video Archiv: Moser überspringt 4,88 m Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Diverse Spitzenstabhochspringerinnen nutzen die Möglichkeit zur Hauptprobe auf allerhöchstem Niveau. Wie in Monaco figurieren Katie Moon (USA), Nina Kennedy (AUS) und Molly Caudery (GBR) im Feld der Starterinnen. Dazu gesellt sich Sandi Morris (USA), ihres Zeichens Silbermedaillengewinnerin bei den Weltmeisterschaften 2017, 2019 und 2022 sowie an den Olympischen Spielen 2016 in Rio.

Lobalu und Raess über 3000 m im Einsatz

Aus Schweizer Sicht ist auch das Rennen über 3000 m interessant. Dominic Lobalu und Jonas Raess vertreten die Schweizer Farben. Beide sind bei Olympia über 5000 m dabei, wobei Lobalu in Paris als Teil des Flüchtlingsteams an den Start geht.

Zu einem Auftritt auf der internationalen Bühne kommt schliesslich die 4x100-m-Staffel der Frauen. Salomé Kora, Léonie Pointet, Géraldine Frey und Emma van Camp werden wohl das Schweizer Quartett bilden. Ersatzläuferin ist Sarah Atcho-Jaquier.