Diamond League in Monaco

Beim Diamond-League-Meeting in Monaco brilliert Jakob Ingebrigtsen über 1500 m mit einem neuen Europarekord.

Über die selten gelaufenen 2000 m fällt dank Jessica Hull der Weltrekord.

Für das Schweizer Highlight sorgt Angelica Moser, die den Schweizer Rekord pulverisiert.

Auf der Bahn

1500 m Männer

Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Jakob Ingebrigtsen in Monaco eine Duftmarke gesetzt. Der Europameister knackte erstmals in seiner Karriere die Marke von 3:27 Minuten und stellte mit 3:26,76 Minuten einen neuen Europarekord auf. Bei seinem ersten Sieg in Monaco hatte die Konkurrenz klar das Nachsehen. Timothy Cheruiyot und Brian Komen (beide KEN) benötigten zwei Sekunden länger.

400 m Hürden Männer

Gleich zum Auftakt kam es in Monaco zum Aufeinandertreffen der Medaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio. Ganz so schnell wie im historischen Rekordrennen von 2021 waren Rai Benjamin (USA), Karsten Warholm (NOR) und Alison dos Santos (BRA) zwar nicht, doch in Monaco zeigte das Trio erneut einen packenden Wettkampf. Benjamin (46,67 Sekunden) teilte sich das Rennen perfekt ein und fing Warholm (46,73) nach der letzten Hürde noch ab. Dos Santos, zuvor an vier Diamond-League-Meetings ungeschlagen, wurde 3. (47,17).

800 m Männer

Wie schon am Sonntag in Paris lieferten sich die Athleten über die zwei Bahnrunden ein unglaublich schnelles Rennen. Sieger war erneut der Algerier Djamel Sedjati, der seine persönliche Bestmarke noch einmal um 10 Hundertstel senkte. Mit 1:41,46 Minuten stellte er eine neue Jahresweltbestleistung auf. Der zweitplatzierte Mohamed Attaoui stellte einen neuen spanischen Landesrekord auf (1:42,04).

2000 m Frauen

Über die selten gelaufene 2000-Meter-Distanz fiel in Monaco gar ein Weltrekord. Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Wettbewerbe in Paris lief Jessica Hull 5:19,70 Minuten. Die 27-Jährige blieb damit unter dem bisherigen Rekord von Francine Niyonsaba aus Burundi, die am 14. September 2021 in Zagreb 5:21,56 Minuten gelaufen war. Hull war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften jeweils 7. über 1500 Meter und bei der diesjährigen Hallen-WM 4. über 3000 Meter geworden.