Noah Lyles triumphiert beim Meeting in Paris über 200 m, Elaine Thompson ist über 100 m nicht zu schlagen.

Diamond League in Paris

Auf der Bahn

200 m Männer

Er liess seiner Konkurrenz keine Chance: In starken 19,65 Sekunden siegte Noah Lyles auf der halben Bahnrunde und distanzierte die direkte Konkurrenz Ramil Guliyev (TUR) und Aaron Brown (CAN) um 4 bzw. 5 Zehntel. Die Zeit des 22-jährigen US-Amerikaners bedeutete gleichzeitig Meetingrekord in Paris. Zuvor hatte diesen Usain Bolt inne gehabt.

100 m Frauen

Im hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld wurde Elaine Thompson ihrer Favoritenrolle gerecht: Mit 10,98 Sekunden verwies die Jamaikanerin Marie-Josée Talou (CIV) und Dafne Schippers (NED) auf die Plätze.

400 m Frauen

Die favorisierten US-Amerikanerinnen mussten Stephenie Ann McPherson den Vortritt lassen: Die Jamaikanerin setzte sich in 51,11 s eine Zehntelsekunde und mehr vor dem amerikanischen Trio Kendall Ellis, Shakima Wimbley und Phyllis Francis durch.

400 m Hürden Männer

Gegen Karsten Warholm war einmal mehr kein Kraut gewachsen: Der norwegische Weltmeister gab in gewohnter Manier von Beginn weg Vollgas und holte sich in 47,26 s den Sieg. Die Konkurrenz kam erst über eine Sekunde später im Ziel an.

Im Oval

Stabhochspringen Frauen

Die Kanadierin Alysha Newman wuchs in Paris über sich hinaus. Mit einer Höhe von 4,82 m übertraf sie ihre eigene Bestmarke um 5 Zentimeter. Die starke Konkurrenz um Weltmeisterin Katerina Stefanidi (GRE) und Sandi Morris (USA) war bei dieser Höhe gescheitert. Beide waren alleine in dieser Saison schon höher gesprungen.

Dreisprung Männer

In einem engen, rein us-amerikanischen Duell setzte sich Will Claye gegen Christian Taylor durch. Im 5. Versuch sprang Claye 18,06 m und stellte damit einen neuen Meeting-Rekord auf. Taylor schaffte die 18-Meter-Hürde nicht (17,82 m). Mit Omar Craddock (17,28 m) kommt auch der Drittplatzierte aus den USA.

Ein Abend ohne Schweizer

Weil gleichentags mit dem Meeting in Paris die Schweizer Meisterschaften stattfanden, hatten die Schweizer Athleten allesamt verzichtet. Erfolgreich war der Tag vor allem für Mujinga Kambundji und Kariem Hussein.

