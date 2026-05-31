Legende: Audrey Werro: Starker Auftritt an der EM in Torun Dort gewann die 800-m-Spezialistin erstmals bei einem Grossanlass der Aktiven eine Medaille und bestätigte ihren Aufstieg in die internationale Spitze. Imago/Bildbyran

Während sich in Götzis die Mehrkampf-Elite misst, ist die Schweizer Leichtathletik auch in der Diamond League vertreten. Die höchste Meetingserie macht am Sonntag in Rabat Halt. Mit Audrey Werro, Ditaji Kambundji und Angelica Moser stehen 3 Athletinnen am Start, die an der EM in Birmingham zu den Medaillenhoffnungen zählen.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Rabat sehen Sie am Sonntag ab 20 Uhr live auf SRF info.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Werro. Die 22-Jährige bestreitet in Marokkos Hauptstadt ihren ersten Wettkampf seit dem Silberlauf an der Hallen-WM in Torun. Dort gewann die 800-m-Spezialistin erstmals bei einem Grossanlass der Aktiven eine Medaille.

Kambundji, die Weltmeisterin über 100 m Hürden, hat in den ersten Diamond-League-Rennen des Jahres bereits Wettkampfpraxis gesammelt und reist mit einer Saisonbestzeit von 12,62s nach Rabat. Gegen hochkarätige Konkurrenz soll die Formkurve weiter ansteigen.

Stabhochspringerin Moser lanciert ihre internationale Freiluftsaison. Die Europameisterin startet mit grossen Ambitionen in einen Sommer, der in der Titelverteidigung in Birmingham münden soll.