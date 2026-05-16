In Shanghai lanciert Ditaji Kambundji die Diamond-League-Saison. Noch sind von ihr keine Wunderdinge zu erwarten.

Legende: Erste Standortbestimmung unter freiem Himmel steht an Ditaji Kambundji. Keystone/Peter Schneider

Acht Monate nach ihrem WM-Titel startet Ditaji Kambundji im Rahmen der Diamond League in Shanghai erstmals wieder über 100 m Hürden. Die Ausgangslage nach ihrem Coup in Tokio hat sich verändert: Die Bernerin ist zur Gejagten geworden.

Kambundji dämpft indes die Erwartungen. Den Fokus legt sie klar auf die EM im August in Birmingham, wo sie ihre Topform erreichen will. Zeiten wie die 12,24 Sekunden an der WM dürften momentan noch nicht in Reichweite sein.

Allerdings strebt die 23-Jährige nach Konstanz auf hohem Niveau: 2025 lief sie einzig beim Goldlauf unter 12,40 Sekunden. Dies soll heuer regelmässiger der Fall sein, der Durchschnittswert soll sinken.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Shanghai sehen Sie am Samstag ab 13:00 Uhr im SRF-Livestream. Neben Ditaji Kambundji gehen mit Jason Joseph (110 m Hürden) und Joceline Wind (1500 m) zwei weitere Schweizer an den Start. Voraussichtliche Startzeiten: 13:14 Uhr: Jason Joseph

14:28 Uhr: Joceline Wind

14:52 Uhr: Ditaji Kambundji

Namhafte Konkurrenz

In Shanghai trifft die Schweizer Sportlerin des Jahres als einzige Europäerin im Feld unter anderen auf Weltrekordhalterin Tobi Amusan (NGA), Olympiasiegerin Masai Russell (USA) und die jamaikanische Diamond-League-Siegerin Ackera Nugent.

Der Auftakt in China bildet den Beginn einer langen Diamond-League-Saison mit insgesamt 15 Meetings auf 4 Kontinenten.