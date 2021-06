Legende: Wieder Europameister Marcel Hug. ZVG

In einem hochkarätig besetzten Feld setzte sich Marcel Hug über 800 Meter am Ende durch – es ist seine zweite Goldmedaille an der Para-Leichtathletik-EM im polnischen Bydgoszcz. Zugleich übertraf der 35-Jährige seinen eigenen «Champions Record», den er 2014 in Swansea aufgestellt hatte.

«Es war ein langer und harter Sprint, den ich für mich entscheiden konnte. Ich bin wirklich zufrieden», sagte Hug nach der Zieleinfahrt.

2. Gold für Eachus – 3. Gold für Debrunner

Die 31-jährige Patricia Eachus bestätigte ihre bestechende Form: Nach Gold über die 1500-Meter-Distanz vom Mittwoch wurde sie auch über 800 Meter Erste. Die Athletin aus dem Kanton Luzern blieb mit ihrer Goldmedaille an diesem Abend aber nicht allein in der Schweizer Equipe.

Catherine Debrunner komplettierte das 800-Meter-Goldmedaillenset für die Schweiz. Die 26-jährige Lehrerin setzte sich im Final der T53-Klasse gegen die einzige Gegnerin Hamide Dogangün aus der Türkei durch. Dass sie dabei keineswegs mit der Handbremse unterwegs war, zeigte ihr erneuter «Championship Record».

Blum gewinnt Bronze

Für ein weiteres Edelmetall sorgte Fabian Blum: Der 26-Jährige fuhr über 1500 Meter zum zweiten Mal in die Medaillenränge. Er zeigte dabei eine neue persönliche Bestleistung und klassierte sich hinter dem Österreicher Thomas Geierspichler und dem Litauer Kestutis Skucas auf Rang 3.

Zum EM-Abschluss treten am Schlusstag Hug und Eachus über die 5000-Meter-Langdistanz an.