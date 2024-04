Per E-Mail teilen

Legende: Anfang 2022 kam es zum Bruch mit seinen Söhnen Gjert Ingebrigtsen, hier mit Sohn Henrik auf einer Aufnahme von 2021. imago images/Bildbyran/Archiv

Der Vater der norwegischen Lauf-Stars Jakob, Henrik und Filip Ingebrigtsen wird wegen des Vorwurfs der Misshandlung eines Familienmitgliedes angeklagt. Das teilte die norwegische Polizei der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Montag mit. Gjert Ingebrigtsen wies die Vorwürfe gemäss NTB derweil über seinen Anwalt zurück.

Ingebrigtsen-Brüder berichteten von Gewalt in der Kindheit

Im Herbst 2023 hatten die drei Ingebrigtsen-Brüder ihrem Vater, der sie auch lange trainiert hatte, in einem Meinungsbeitrag in der Zeitung Verdens Gang vorgeworfen, in ihrer Kindheit gewalttätig gewesen zu sein. «Wir sind mit einem Vater aufgewachsen, der sehr aggressiv und kontrollierend war und im Rahmen seiner Erziehung körperliche Gewalt und Drohungen gebraucht hat», hiess es darin.

Daraufhin nahm die Polizei die Ermittlungen gegen den 58-Jährigen auf. Die jetzt bekannt gewordene Anklage bezieht sich auf die Misshandlung eines einzelnen Familienmitgliedes. Alle weiteren Vorwürfe wurden laut Polizeiangaben fallen gelassen.