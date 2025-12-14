Dominic Lobalu gewinnt an der Cross-EM im Süden Portugals die Bronzemedaille. Es ist die erste Schweizer Medaille seit 2019.

Legende: Holt seine 2. EM-Bronzemedaille Dominic Lobalu (Archivbild). Keystone/Til Bürgy

Dominic Lobalu hat an der Cross-EM in Lagoa in der Algarve Bronze gewonnen. Der 27-Jährige teilte sich das Rennen im Süden Portugals gut ein und lief nach 7,47 km zu seiner zweiten EM-Bronzemedaille nach jener in Rom 2024 über 5000 m.

Der 10'000-m-Europameister büsste 18 Sekunden auf den spanischen Sieger Thierry Ndikumwenayo und deren 15 auf Silber-Gewinner Jimmy Gressier aus Frankreich ein. Für die Schweiz war es die insgesamt siebte Medaille an Cross-Europameisterschaften. Die letzte hatte Julien Wanders 2019 in Lissabon geholt.