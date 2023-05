Der Auftakt zur Diamond-League-Serie 2023 findet am Freitagabend in Doha ohne Schweizer Beteiligung statt.

Freiluft-Auftakt in Doha

Legende: Fehlen in Doha Mujinga Kambundji und die Schweizer Flagge. Keystone/Michael Buholzer

Der Schweizer Elite kommt der Freiluft-Einstieg nach erfolgreicher Hallensaison zu früh. Mujinga Kambundji hätte über 100 m erstmals Mass an hochkarätiger Konkurrenz nehmen können. Shericka Jackson (JAM) und Dina Asher-Smith (GBR) werden sich ein heisses Duell liefern. Auch mehrere US-Sprinterinnen schiessen in Katar aus dem Startblock.

Die Schweizer Aushängeschilder zählen inzwischen zu den Stammgästen in der prestigeträchtigsten Serie. So stünden in Doha für Ditaji Kambundji der Hürdensprint oder für Angelica Moser der Stabhochsprung im Programm.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Doha sehen Sie am Freitag, 5. Mai, ab 18 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 13 Meetings stehen auf dem Programm, um sich für den Final in Eugene (USA) zu qualifizieren. Darunter die Athletissima Lausanne (30.6.) und Weltklasse Zürich (31. 8.).

Die 32 Finals in 16 Disziplinen finden seit 2021 an einer einzigen Destination statt. Weltklasse Zürich erhielt im Zehnjahres-Plan der Diamond League den Zuschlag für den Final 6 Mal: Nach 2021 und 2022 wird dies auch 2025 und 2027 sowie zweimal zwischen 2028 und 2030 der Fall sein.