Allyson Felix will es noch einmal wissen. Die zweifache Mutter hofft auf eine 6. Olympia-Teilnahme in Los Angeles 2028.

Legende: Trat nach der WM 2022 zurück Leichtathletik-Legende Allyson Felix. Keystone/EPA/John Mabanglo

Mit sieben Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille ist Allyson Felix die erfolgreichste Olympionikin in der Leichtathletik. Bei all ihren 5 Teilnahmen reiste sie mit Edelmetall ab. Erstmals 2004 in Athen, letztmals 2020 in Tokio. 2022 bestritt sie an der WM in Eugene mit der amerikanischen 4x400-m-Staffel ihr letztes Rennen – vorerst.

Denn wie sie gegenüber dem Time Magazine verriet, wagt die Sprinterin ein Comeback. Ihr erklärtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028, die in ihrer Heimatstadt Los Angeles stattfinden.

Schwieriges Unterfangen

Das Projekt ist mehr als ehrgeizig: Felix wird im November 41. Bei Olympia würde sie als 42-Jährige an den Start gehen. Keine amerikanische Sprinterin über 40 hat sich je für Olympische Spiele qualifiziert.

Die zweifache Mutter Felix plant, ab Oktober wieder in grösseren Umfängen zu trainieren. Angeleitet wird sie erneut von ihrem langjährigen Coach Bobby Kersee. Erste Rennen will die 400-m-Spezialistin 2027 bestreiten.