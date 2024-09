Audrey Werro stellt beim Leichtathletik-Meeting Galà dei Castelli in Bellinzona einen Schweizer Rekord über 800 m auf.

Die Freiburgerin läuft die beiden Bahnrunden in 1:57,76 Minuten und unterbietet die alte Bestmarke von Selina Rutz-Büchel aus dem Jahr 2015 um 19 Hundertstel.

Zu den weiteren Resultaten beim Meeting in Bellinzona geht's hier.

Die Freiburgerin Audrey Werro hat an der Galà dei Castelli in Bellinzona einen Schweizer Rekord über 800 m aufgestellt. Sie lief die Distanz am Meeting im Tessin in 1:57,76 Minuten und war damit 19 Hundertstel schneller als Selina Rutz-Büchel vor 9 Jahren in Paris.

Gleichzeitig gewann die 20-Jährige das Meeting im Tessin vor der favorisierten Französin Rénelle Lamote. Die anderen drei Schweizerinnen landeten weiter hinten. Valentina Rosamilia wurde Fünfte, Rachel Pellaud Sechste und Lore Hoffmann Achte.

Schon in jungen Jahren hoch dekoriert

Mit dem Schweizer Rekord machte Werro auch die Enttäuschung vom letzten Donnerstag vergessen. Bei Weltklasse Zürich hatte sie mit der Zeit von 2:06,17 den letzten Platz belegt.

Für Werro ist der Landesrekord der bisherige Höhepunkt auf Schweizer Ebene – jedoch bei Weitem nicht der einzige Erfolg in der noch jungen Karriere:

2022 und 2023 wird sie Schweizer Meisterin über die 800 m.

2021 und 2023 wird Werro U20-Europameisterin.

2022 gewinnt sie Silber an der U20-WM.

Auch international darf sich die neue Schweizer Bestmarke sehen lassen. In diesem Jahr liefen nur 20 Athletinnen die beiden Bahnrunden schneller als Werro.