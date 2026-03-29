Legende: In toller Frühform Dominic Lobalu. Keystone/ANDREAS BECKER

Dominic Lobalu lief über die 21,1 km in der deutschen Hauptstadt in 59:23 Minuten auf Platz 4. Damit fehlten ihm nur zehn Sekunden auf die Bestmarke von Julien Wanders.

Vor sechs Wochen hatte Lobalu in Barcelona das Ziel in 59:26 Minuten erreicht und damit einen Angriff auf den Schweizer Rekord angekündigt. Seine persönliche Bestmarke von 59:12 Minuten hatte Lobalu 2022 aufgestellt, bevor er ab September 2023 international für die Schweiz starten durfte.

Das Rennen in Berlin begann in hohem Tempo, verlief jedoch ungleichmässig. Lobalu übernahm zwischenzeitlich selber die Führung und bildete mit dem Sieger Andrea Kiptoo (59:11) ein Duo an der Spitze. Erst in der Schlussphase musste er abreissen lassen.

Kyburz mit geglückter Marathon-Hauptprobe

Auch Matthias Kyburz überzeugte: In 1:01:29 Stunden stellte er zwei Wochen vor dem Paris Marathon eine persönliche Bestzeit auf. Bei den Frauen lief Fabienne Schlumpf in 1:10:27 Stunden auf Rang 19 und meldete sich damit solide zurück.