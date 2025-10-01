Die 30-jährige Thurgauerin bejubelt an der Para-Leichtathletik-WM in Indien ihre 3. Goldmedaille.

Legende: Rast zu ihrer 3. Goldmedaille Catherine Debrunner. Swiss Paralympic / Manuel Lopez

Catherine Debrunner hat den Hattrick geschafft. Nach ihren Siegen in den Rennen über 5000 m und 800 m liess die Thurgauerin die Konkurrentinnen auch über die 1500-m-Distanz hinter sich.

Die 30-Jährige setzte sich im Rennen der Kategorie T54 gleich zu Beginn an die Spitze und fuhr ihre 3. Goldmedaille von Neu-Delhi souverän ins Ziel. Ihre Zeit von 3:16,81 Minuten ist zudem Meisterschaftsrekord. Silber ging an die Chinesin Zhaoqian Zhou (3:17,41), Bronze holte sich Melanie Woods aus Grossbritannien (3:19,75).

Damit steht die Schweiz in Neu-Delhi bei fünf WM-Medaillen. Neben Debrunner schnappte sich auch Marcel Hug (5000 m, T54) Gold.