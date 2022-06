Nach seinen Erfolgen im Zehnkampf mutiert Simon Ehammer in nächster Zeit zum Weitspringer. Wie der Appenzeller schon frühzeitig ankündigte, möchte er vorerst in seiner Spezialdisziplin glänzen – mit der WM in Eugene (USA) im Juli als Höhepunkt. Den nächsten Zehnkampf hat er erst auf die Europameisterschaft im August in München angesetzt.

Gleich für die erste Station in Rabat, wo er am Sonntag erstmals seit Weltklasse Zürich im letzten Jahr ein Diamond-League-Meeting absolviert (ab 20:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App), steckt sich der ehrgeizige Appenzeller gewohnt hohe Ziele. Nichts weniger als Leichtathletikgeschichte für die Schweiz zu schreiben, hat er sich auf die Fahnen geschrieben.

Legende: Der Blick geht nach oben Simon Ehammer will sich im Weitsprung an der Weltspitze etablieren. Keystone/Gian Ehrenzeller

Weiterer Meilenstein in der Traumsaison?

«Ein Diamond-League-Meeting zu gewinnen, wäre natürlich genial. Ich glaube, ich habe beste Voraussetzungen, es dieses Wochenende oder in Oslo (am 16. Juni, Anm. d. Red.) zu schaffen», sagte Ehammer vor dem Abflug in die marokkanische Hauptstadt am Freitag gegenüber SRF. Dieses Kunststück ist noch keinem Schweizer Athleten gelungen.

Dass sich der 22-Jährige so selbstbewusst gibt, kommt nicht von ungefähr. Am letzten Wochenende hievte er sich im Mehrkampf-Mekka im vorarlbergischen Götzis an die Spitze der Jahres-Weltbestenliste im Weitsprung. Dass die 8,45 m neuen Schweizer Rekord bedeuteten, war vor diesem Hintergrund fast nur noch eine Randnotiz. Gleich um 15 Zentimeter hatte Ehammer seine eigene Marke vom Meeting im deutschen Ratingen verbessert.

Keine Angst vor grossen Namen – warum auch?

So sehr diese Zahlen beeindrucken: Nun ist die Bestätigung gefordert. Unter Druck setzen lässt sich Ehammer aber nicht. Weder von der Konkurrenz, noch von den eigenen Erwartungen.

In Rabat gibt sich im Weitsprung die Crème de la Crème ein Stelldichein. Der griechische Olympiasieger Miltiadis Tentoglou ist ebenso mit von der Partie wie Bronze-Gewinner Maykel Masso (Kuba) und Weltmeister Tajay Gayle (Jamaika). Keiner kam aber in diesem Jahr an Ehammers 8,45 m heran. Tentoglou schaffte es als Zweitbester auf 8,36 m. «Das Feld ist natürlich hochkarätig. Aber für mich ist es einfach eine perfekte Vorbereitung auf die WM», so Ehammer, der eine Weite zwischen 8,20 und 8,40 m anpeilt und sich auch längerfristig konstant in dieser Grössenordnung etablieren will.

Von der Erkältung, die ihn in Götzis noch plagte, hat er sich bis auf einen Reizhusten erholt. Dieser beeinträchtige ihn aber nicht. «Ich bin guter Dinge, dass ich zu 100 Prozent performen kann.»

Weitere Schweizer im Einsatz Box aufklappen Box zuklappen Am Diamond-League-Meeting in Rabat sind neben Simon Ehammer auch drei weitere Schweizer Athleten dabei. Ajla Del Ponte startet über 100 m, William Reais über 200 m und Lore Hoffmann über 1500 m.

Ausflug auf Zeit

Von der Teilnahme an der prestigeträchtigen Diamond League verspricht sich Ehammer neben der sportlichen Herausforderung auch mehr mediale Aufmerksamkeit. Der Weitsprung ist im Vergleich zum Zehnkampf quasi ein Sprint und entsprechend attraktiver für die TV-Stationen. Zwar konnte sich der Shootingstar in den letzten Wochen nicht über fehlende Anerkennung für seine Leistungen beklagen. Aber die grössere Bühne mit Live-Präsenz vor einem breiteren Publikum zieht natürlich auch Sponsoren an.

Ehammer hat im «Sportpanorama» vor drei Wochen keinen Zweifel daran gelassen, dass er auf lange Sicht Zehnkämpfer bleiben will. «Für mich ist es schön, dass der Weitsprung so gut funktioniert. Aber der Zehnkampf wird für mich immer an erster Stelle sein.» Der Verzicht auf die Königsdisziplin an der WM basiert primär auf einem Fakt: Zwei Zehnkämpfe innerhalb von 3 Wochen samt Jetlag bilden eine zu hohe Belastung, zumal der Tank gegen Ende Saison nicht mehr voll ist.