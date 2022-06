Nur gerade drei Wochen sollte seine Bestmarke vom Meeting im deutschen Ratingen Bestand halten. 8354 Punkte hatte der Zehnkämpfer damals gesammelt, nun sorgte Simon Ehammer in Götzis mit 8377 Punkten für einen neuen Schweizer Rekord. Der Appenzeller verbesserte sich damit gleich um 23 Punkte.

Den Grundstein zum neuerlichen Exploit hatte Ehammer bereits am Samstag gelegt, wo der erst 22-Jährige mit einer Rekordmarke im Weitsprung sowie einem starken 100-m-Sprint aufhorchen liess und mit Damian Warner gar die Zehnkampf-Koryphäe aus Kanada überflügelte.

Nur am Ende kurz geschwächelt

Ehammer kam auch am zweiten Tag nicht vom Kurs ab. Im Stabhochsprung (5,10m) und mit dem Speer (55,98m) schaffte er zwei weitere persönliche Bestleistungen. Einzig mit dem Diskus (36,98m) und zum Abschluss über 1500 m musste er zwei Ausrutscher in Kauf nehmen. Zum Schluss wurde er Dritter.

Im 1500-m-Lauf geriet das Zehnkampf-Rekordvorhaben mit 5:08,51 Minuten wider Erwarten doch noch in Gefahr. «Ich spürte noch die Erkältung von Anfang Woche», begründete Ehammer die Einbusse von 25 Sekunden auf seinen Bestwert. Mit Finley Gaio beendete ein zweiter Schweizer den Wettkampf in den Top 10. Der 23-Jährige wurde 9.

Kälin darf mit WM planen

Mit Annik Kälin hatte am ersten Tag des Meetings in Vorarlberg auch eine Schweizerin für Furore gesorgt. Die Siebenkämpferin konnte ihre Pace vom Vortag nicht ganz halten und verpasste das Podest als Vierte knapp. Dennoch durfte sich die 22-jährige Bündnerin am Ende des Wettkampfs freuen.

Mit 6301 Punkten blieb sie zwar um 97 Punkte unter ihrer eigenen Bestmarke, sollte aber mit dem Auftritt am Wochenende in Götzis sowie dem Schweizer Rekord vor Monatsfrist gute Chancen auf eine Teilnahme an der WM in Eugene (USA) besitzen. Die offizielle WM-Limite beträgt 6420 Punkte.