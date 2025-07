Audrey Werro hat an der U23-Leichtathletik-EM in Bergen (NOR) für die zweite Schweizer Goldmedaille innert 24 Stunden gesorgt. Die 21-Jährige kürte sich über 800 m in 1:57,42 Minuten überlegen zur Nachwuchs-Europameisterin.

Werro, die vor zwei und vier Jahren bereits U20-Europameisterin über diese Distanz geworden war, blieb damit nur 17 Hundertstel über ihrem eigenen Schweizer Rekord. Diesen hatte sie in diesem Mai im polnischen Bromberg aufgestellt.

Legende: Läuft in Bergen allen davon Audrey Werro. Imago/Beautiful Sports

Die Freiburgerin distanzierte die zweitplatzierte Spanierin Rocio Arroyo um 1,76 Sekunden. Bronze holte die Britin Abigail Ives. Werro unterstrich mit dieser Leistung einmal mehr, dass mit ihr über 800 m künftig auch in der Weltelite zu rechnen sein muss.