Joyce Hübner hat es geschafft: 367 Marathons an 367 Tagen sind Weltrekord. Beendet ist ihr Projekt aber noch nicht.

Legende: Hat schon viel Strecke hinter und noch viel Strecke vor sich Joyce Hübner. Imago/Funke Foto Services

Joyce Hübner hat einen Lauf-Weltrekord aufgestellt. Die Berlinerin absolvierte ihren 367. Marathon nacheinander an 367 Tagen. Das hat vor der Lauf-Influencerin noch keine Frau geschafft. Die Bestmarke lag bei 366, aufgestellt von der Belgierin Hilde Dosogne. Sie war 2024 an jedem Tag des Schaltjahres 42,195 km gelaufen.

Das Wort «Weltrekordhalterin» sei irgendwie nicht so richtig greifbar, sagte Hübner der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin jetzt einfach die Läuferin weltweit mit den meisten Marathons nacheinander – dann klingt das viel beeindruckender. Und es fühlt sich gut an, das zu sagen.»

Ziel: 495 Marathons in 495 Tagen

Für sie ist mit Marathon Nummer 367 aber noch lange nicht Schluss. Die 38-Jährige läuft die über 2000 statistisch erfassten deutschen Städte ab. Insgesamt wird sie auf eine Gesamtleistung von über 21'300 km kommen, aufgeteilt in 495 Marathons an 495 Tagen.

Einen Ruhetag hat sich Hübner noch nicht gegönnt und wird ihn ihrem Plan nach auch bei den restlichen 128 Marathons bis zurück nach Berlin nicht einlegen.