Dominic Lobalu gewinnt sensationell EM-Gold über 10'000 Meter. Am Samstag holte er bereits Bronze über die halbe Distanz.

Es ist bereits die 4. EM-Goldmedaille für die Schweiz, das 9. Edelmetall insgesamt.

Eine weitere Medaille kommt für die Schweiz am Mittwochabend nicht dazu.

Erst seit wenigen Wochen darf Dominic Lobalu für die Schweiz bei internationalen Wettkämpfen an den Start gehen. Seit dem Mittwochabend darf sich Lobalu Europameister nennen. Über 10'000 Meter zeigte er eine Schlussrunde vor dem Herrn und arbeitete sich nach und nach weiter nach vorne. Auf die Zielgerade bog er als Dritter ein, die Ziellinie überquerte er als Erster.

Auf den letzten 100 Metern hatte er den Franzosen Yann Schrub und den Spanier Thierry Ndikumwenayo auf dem Weg zu EM-Gold übersprintet. Es ist kein Zufall, dass der 25-Jährige auf den letzten 400 Metern aufdrehen konnte. Denn die letzte Runde habe er in letzter Zeit oft trainiert, um «auf den letzten 50 Metern alles geben zu können», so der frischgebackene Europameister.

Es ist bereits Lobalus 2. EM-Medaille in Rom, am Samstag hatte er Bronze über 5'000 Meter geholt.

01:09 Video Lobalus letzte Runde auf dem Weg zu EM-Gold Aus Sport-Clip vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Noch kein Schweizer Pass

Lobalu zeigte sich dankbar, vor allem seinem Trainer gegenüber: «Er hat mir so geholfen und mir alles gegeben.» Auch die Fans seiner neuen Heimat erwähnte er: «Die vielen Schweizer Fans, die angereist sind, haben mir viel Energie gegeben. Ich freue mich, in der Schweiz zu bleiben, es ist das richtige Land für mich.»

Ursprünglich hatte World Athletics eine dreijährige Wartefrist ausgesprochen, die bedeutet hätte, dass Lobalu erst ab dem 6. April 2026 an internationalen Meisterschaften für die Schweiz hätte antreten dürfen. Dieser Passus ist nun gefallen. Allerdings ist noch nicht klar, ob Lobalu auch an den Olympischen Spielen in Paris starten darf. Dieser Entscheid des IOC ist in den nächsten Tagen zu erwarten.

04:16 Video Lobalu: «Wir haben die letzte Runde speziell oft trainiert» Aus Sport-Clip vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden.

4. EM-Gold für die Schweiz

Lobalus Triumph über 10'000 Meter ist das 4. EM-Gold für die Schweiz. Insgesamt steht die Schweiz bei 9 EM-Medaillen. Über alle Nationen gesehen belegt die Schweiz zum Schluss den 5. Platz auf dem Medaillenspiegel.