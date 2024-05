Swiss Athletics hat 60 Athletinnen und Athleten für die EM vom 7. bis 12. Juni in Rom selektioniert. So viele wie noch nie.

Legende: Führt eine Riesen-Delegation an Mujinga Kambundji will wie beim Triumph vor 2 Jahren in München für Schweizer Jubelmomente sorgen. Imago/Beautiful Sports

Wenn die Schweiz an die Leichtathletik-EM in Rom (ab 7. Juni) reist, tut sie das mit einer 60-köpfigen Delegation. Ein Höchstwert, bisherige Rekorddelegation waren 53 Aktive an der Heim-EM 2014 in Zürich. Bestwerte sollen auch beim Edelmetall folgen: Vor 2 Jahren in München gewann die Schweiz 6 Medaillen – so viele wie nie zuvor.

Alle 5 Athletinnen und Athleten, die dort auf dem Podest standen, sind auch in Rom mit von der Partie. Es sind dies Mujinga Kambundji (Silber über 100, Gold über 200 m), Ricky Petrucciani (Silber über 400 m), Ditaji Kambundji (Bronze über 100 m Hürden), Annik Kälin (Bronze im Siebenkampf) sowie Simon Ehammer (Silber im Zehnkampf).

Quartett dank Kambundji

Weil M. Kambundji als Titelverteidigerin eine Wildcard hat, darf über 200 ein Quartett an den Start gehen. Neben der Schweizer Rekordhalterin sind Fabienne Hoenke, Sarah Atcho-Jaquier und Léonie Pointet dabei.

Abwesend sind Sprinterin Ajla Del Ponte (Muskelfaserriss) und 800-m-Läuferin Audrey Werro, die sich nach einem Muskelfaserriss im März für Olympia schont.

Die nominierten Frauen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen 100 m: Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora

200 m: Fabienne Hoenke, Sarah Atcho-Jaquier, Mujinga Kambundji, Léonie Pointet

400 m: Julia Niederberger, Giulia Senn

800 m: Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Valentina Rosamilia

1500 m: Joceline Wind

100 m Hürden: Ditaji Kambundji

400 m Hürden: Annina Fahr, Yasmin Giger

3000 m Steeple: Shirley Lang, Chiara Scherrer

Hoch: Salome Lang

Stab: Lea Bachmann, Angelica Moser, Pascale Stöcklin

Weit: Daniela Gubler, Annik Kälin

Kugel: Miryam Mazenauer

Siebenkampf: Kälin

4×100 m: Atcho-Jaquier, Céline Bürgi, Frey, Kora, Natacha Kouni, Pointet, Emma van Camp

4×400 m: Fahr, Giger, Niederberger, Senn, Lena Wernli; Catia Gubelmann oder Aline Yuille

Halbmarathon: Fabienne Schlumpf, Helen Bekele

Die nominierten Männer im Überblick Box aufklappen Box zuklappen 100 m: William Reais

200 m: Timothé Mumenthaler, Reais, Felix Svensson

400 m: Ricky Petrucciani, Lionel Spitz

800 m: Ramón Wipfli

1500 m: Tom Elmer

5000 m: Morgan Le Guen, Dominic Lobalu, Jonas Raess

10’000 m: Lobalu, Raess

110 m Hürden: Mathieu Jaquet, Jason Joseph

400 m Hürden: Julien Bonvin, Dany Brand, Nahom Yirga

3000 m Steeple: Michael Curti

Stab: Dominik Alberto

Weit: Simon Ehammer

Zehnkampf: Finley Gaio

4×100 m: Bradley Lestrade, Enrico Güntert, Fabio Luginbühl, Pascal Mancini, Mumenthaler, Reais, Svensson

4×400 m: Brand, Bonvin, Charles Devantay, Vincent Gendre, Petrucciani, Spitz, Yirga

Halbmarathon: Tadesse Abraham, Matthias Kyburz, Patrik Wägeli, Julien Wanders