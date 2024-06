Mujinga Kambundji sichert der Schweiz die 8. Medaille an der Leichtathletik-EM in Rom.

Die bald 32-jährige Bernerin verteidigt den Titel über 200 m erfolgreich.

Es ist für sie der 9. Podestplatz an einem Grossanlass.

Es wurde knapp, sehr knapp. Je näher das Ziel kam, desto kleiner wurde der Vorsprung von Mujinga Kambundji gegenüber ihrer ersten Verfolgerin Daryll Neita (GBR). Am Ende rettete die Schweizerin eine Hundertstelsekunde Reserve ins Ziel und verteidigte ihren EM-Titel von München 2022 erfolgreich.

In 22,49 Sekunden rief Kambundji just ihre Saison-Bestleistung ab, als sie sie am dringendsten brauchte. Hinter Neita holte sich Hélène Parisot (FRA) Bronze (22,63). Für die Schweiz war es in Rom bereits die 8. Medaille, die 3. in Gold.

03:46 Video Kambundji: «Am Schluss wurde es mega knapp – ich habe einfach nur Freude» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Einzige Schweizer Doppel-Europameisterin

Kambundji war bloss mit einer Saisonbestzeit von 22,87 s in die italienische Hauptstadt gereist. Im Halbfinal am Montagabend steigerte sie sich auf 22,52 s, im Final war sie nun erneut 3 Hundertstel schneller.

Kambundji schaffte zum 9. Mal an einem Grossanlass, jene in der Halle mit eingerechnet, den Sprung aufs Podest. Sie ist nun die einzige Doppel-Europameisterin aus der Schweiz.

Nur Günthör erfolgreicher

Dazu kommen die Titel in der Halle über 60 m an der WM 2022 in Belgrad sowie an der EM 2023 in Istanbul. Von den Schweizern ist an Grossanlässen einzig der ehemalige Kugelstösser Werner Günthör (11 Podestplätze) erfolgreicher.

00:55 Video So verteidigt Kambundji in Rom den EM-Titel über 200 m Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Das unterstreicht die Konstanz von Kambundji. Seit der Heim-EM 2014 in Zürich, als sie sowohl über 100 als auch über 200 m erstmals auf diesem Niveau im Final stand und jeweils Vierte wurde, verpasste sie diesen an Europameisterschaften in ihren zwei Einzeldisziplinen bloss noch einmal – 2016 über 200 m.

Olympia kann kommen

Dabei spürt die am kommenden Montag 32 Jahre alt werdende Bernerin das Alter. Sie war die älteste Finalistin über 200 m. Schmerzen gehören bei ihr dazu. Deshalb nahm sie in der Vorbereitung Rücksicht auf den Körper. Denn im vergangenen Jahr konnte sie wegen einer entzündenden Plantarfaszie ihr Potenzial nicht ausschöpfen, startete sie mit einer Ausnahme bloss über 100 m.

01:09 Video Clivaz: «Dass heute endlich alles zusammenpasst – genial» Aus Sport-Clip vom 11.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Nun holte sie über die halbe Bahnrunde zum vierten Mal an Freiluft-Europameisterschaften eine Medaille und zeigte eine eindrückliche Reaktion auf den 8. Platz über 100 m am Sonntag. Die Olympischen Spiele in Paris, auf die sie alles ausgerichtet hat, können kommen.