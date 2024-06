Lokalmatador Lamont Marcell Jacobs ist der schnellste Mann Europas und holt sich in Rom EM-Gold über 100 Meter.

Auch im Kugelstossen der Männer kommt es zu einem Heimsieg. Leonardo Fabbri löst Werner Günthör als EM-Rekordhalter ab.

Im Diskuswerfen der Frauen sichert sich Topfavoritin Sandra Elkasevic (CRO) den 7. EM-Titel in Serie.

Für die Schweiz setzt es an einem historischen Samstagabend gleich 4 Medaillen ab.

100 Meter Männer: Jacobs und Ali sorgen für italienischen Doppelsieg

Italien jubelt an der Heim-EM in Rom munter weiter. In der Königsdisziplin über 100 Meter der Männer holte sich Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs in einem knappen Final den Europameistertitel. In einer Zeit von 10,02 Sekunden setzte er sich vor seinem Landsmann Chituru Ali (10,05 s) und dem Briten Romell Glave (10,06 s) durch. Damit steht Gastgeber Italien nach 2 Wettkampf-Tagen und 14 Medaillen-Entscheidungen schon bei 5 Mal Gold, 4 Mal Silber und einmal Bronze.

Kugelstossen Männer: Fabbri löst Günthör ab

Im Kugelstossen der Männer sorgte der Italiener Leonardo Fabbri kurz zuvor bereits für den 4. Gold-Triumph der Gastgeber. Der 27-Jährige stiess die Kugel bei seinem 5. Versuch 22,45 Meter weit. Damit übertrumpfte er den EM-Rekord von Werner Günthör aus dem Jahr 1986 um 23 Zentimeter. Das Podest komplettierten der Kroate Filip Mihaljevic (21,20 m) und der Pole Michal Haratyk (20,94 m).

Diskuswerfen Frauen: 7. EM-Titel in Folge für Elkasevic

Sandra Elkasevic (ehemals Perkovic) durfte sich im Diskuswerfen einmal mehr die Goldmedaille umhängen lassen. Die Kroatin sicherte sich dank einer Weite von 67,04 Metern bereits mit dem 1. Versuch den 7. EM-Titel in Serie. Die zweifache Olympia-Siegerin liess die Niederländerin Jorinde van Klinken (65,99 m) und die Portugiesin Liliana Ca (64,53 m) deutlich hinter sich.

20 Kilometer Gehen Männer: Gold für Schweden Karlström

Bereits am frühen Abend fiel die Entscheidung im 20-Kilometer-Wettkampf der Geher. Dabei sicherte Perseus Karlström Schweden mit einer Siegerzeit von 1:19:13 Stunden die 1. Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Rom. Gut 3 Kilometer vor dem Ziel setzte er sich von seinem letzten Konkurrenten, Paul McGrath aus Spanien, ab, der sich mit einem Rückstand von 18 Sekunden Silber sicherte. Rang 3 ging an den Italiener Francesco Fortunato (+0:41 Minuten).