Simon Ehammer gewinnt an der Hallen-EM in Apeldoorn mit neuem Schweizer Rekord Silber im Siebenkampf.

Der 25-Jährige Appenzeller kann seine Führung im abschliessenden 1000-m-Lauf wie erwartet nicht verteidigen.

William Reais bleibt über 60 Meter im Halbfinal hängen.

Vor einem Jahr in Glasgow, als Ehammer Hallen-Weltmeister wurde, hätte Skotheim ihn beinahe noch abgefangen. Diesmal lag der Schweizer vor dem abschliessenden 1000-m-Lauf allerdings nur 50 Punkte vor dem 22-Jährigen, der auf der Bahn eine beeindruckende Leistung zeigte und das Rennen für sich entschied.

Skotheim und Ehammer über altem Europarekord

Mit 6558 Punkten stellte Skotheim einen neuen Europarekord auf. Diesen und die Goldmedaille hatte sich auch Ehammer zum Ziel gesetzt. Der Schweizer Hoffnungsträger verpasste dies zwar, verbesserte aber mit 6506 Punkten den Schweizer Rekord um satte 88 Zähler. Ausserdem hätte diese Punktzahl bislang ebenfalls Europarekord bedeutet.

Ehammer hatte am zweiten Tag mit 7,68 Sekunden im Hürdensprint die Führung im Zwischenklassement erneut an sich gerissen. Der Stabhochsprung endete remis, beide Athleten überquerten 5,10 m. Der Schweizer zeigte zwei gute Leistungen. Um Skotheim für den 1000-m-Lauf in Bedrängnis zu bringen, hätte es aber einen Exploit gebraucht – so wie am ersten Tag im Weitsprung und im Kugelstossen.

Reais im Halbfinal chancenlos

In den Halbfinals über 60 Meter blieb mit William Reais der einzige Schweizer hängen. Der 25-Jährige hätte für die Finalqualifikation einen Exploit benötigt, überquerte die Ziellinie in 6,70 Sekunden als Letzter seines Laufs. Damit blieb der Bündner 8 Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit.

Indoor-EM