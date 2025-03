Ditaji Kambundji gewinnt an der Hallen-EM in Apeldoorn ihren ersten internationalen Titel bei der Elite.

Die Bernerin lässt über 60 m Hürden die Rekorde regelrecht purzeln.

In 7,67 Sekunden läuft sie Europarekord und unterbietet ihren Schweizer Rekord um 13 Hundertstel.

Was war das für ein Auftritt von Ditaji Kambundji an der Hallen-EM in Apeldoorn: Die 22-jährige Bernerin absolvierte die 60 m Hürden in 7,67 Sekunden so schnell wie keine Athletin zuvor in Europa. Damit durfte sie über ihren ersten internationalen Titel bei der Elite jubeln. Sie ist zudem die erste Schweizer Hürden-Europameisterin unter dem Hallendach.

Nur 2 Hundertstel über dem Weltrekord

Ihre persönliche Bestzeit, erst im Februar dieses Jahres in Torun aufgestellt, unterbot Kambundji um satte 13 Hundertstel. Diese Leistungssteigerung war auf dem Weg zum EM-Titel auch nötig, lief doch auch Mitfavoritin Nadine Visser (NED) in 7,72 Sekunden Landesrekord. Pia Skrzyszowska (POL) komplettierte das Podest (7,83).

Kambundji knackte zugleich den Uralt-Europarekord von Susanna Kallur aus dem Jahr 1981. Die Schwedin war damals in 7,68 Sekunden gestoppt worden. Schneller war in Europa in diesem Jahr keine Hürdensprinterin. Devynne Charlton war bei ihrem Weltrekord (!) im März 2024 in 7,65 Sekunden nur einen Wimpernschlag schneller.

Für die Bernerin, notabene die jüngste Starterin im achtköpfigen Finalfeld, ist es bei der Elite bereits die vierte Medaille. 2023 hatte sie in der Halle Bronze gewonnen, an den Outdoor-Europameisterschaften 2022 und 2024 über die 100 m Hürden gab es Bronze respektive Silber. Auf Stufe U20 und U23 hatte die 22-Jährige im Freien jeweils bereits EM-Gold geholt. Nun legte sie bei den «Grossen» nach – und wie.