Am 1. Tag der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn sind von 6 Swiss-Athletics-Mitgliedern 4 weitergekommen.

Wenig überraschend erledigen die bereits mit Medaillen dekorierten Angelica Moser (Stabhochsprung), Ditaji Kambundji sowie Jason Joseph (beide 60 m Hürden) auf ihrer Jagd nach einem Podestplatz die Pflicht.

Über 1500 m löst Joceline Wind das Final-Ticket und feiert dabei eine Premiere.

Für Stabhochspringerin Angelica Moser war der 1. Wettkampfteil bei den kontinentalen Titelkämpfen unter Dach bloss Formsache. Die Zürcherin, 2021 schon Indoor-Europameisterin geworden und amtierende EM-Goldgewinnerin unter freiem Himmel, weist ein makelloses Blatt nach der Qualifikation auf. So meisterte sie die 4,45 m und 4,55 m je im ersten Versuch und hatte nach 2 Sprüngen das Final-Ticket im Sack.

Gemessen an ihrer persönlichen Bestleistung (4,88 m), aber auch an ihrem Saison-Topwert (4,76 m) hat Moser noch viel Luft nach oben. Die Ambitionen für die Medaillenvergabe am Samstagabend sind auf alle Fälle unmissverständlich angemeldet. Oder in ihren Worten ausgedrückt heisst das, dass sie sich ein gutes Gefühl holen konnte. «Ich weiss nun, dass die Anlage passt und ich es handeln kann. Die Quali ist nie einfach, oft ist es etwas ein Chaos.»

Ditaji Kambundji legt eine solide Basis

Im Hürdensprint kontrollierte Ditaji Kambundji ihren Vorlauf auf der Bahn 3 in 7,92 Sekunden. Die Bernerin, die als Nummer 2 des Europa-Rankings in die niederländische Stadt in der Provinz Gelderland gereist ist (7,80 Sekunden), wird nach ihren ersten 60 Metern an der Hallen-EM als Nummer 3 geführt. Einzig Pia Skrzyszowska (POL) in 7,88 und Nadine Visser (NED) spulten ihre Startaufgaben noch einen Tick schneller ab.

Am Freitag gilt es für die Schweizer Bronze-Gewinnerin an der letzten Hallen-EM 2023 in Istanbul hoffentlich doppelt ernst: Zunächst in der Morgensession im Halbfinal (13:45 Uhr) und dann wohl abends um 21:43 Uhr im Endlauf. Kein Weiterkommen gab es für Selina von Jackowski, die in 8,22 Sekunden in ihrem Heat keine Konkurrentin hinter sich lassen konnte.

Auch Joseph mit lockerem Aufgalopp

Auch für den Disziplinenkollegen der jüngeren Kambundji-Schwester, Jason Joseph, lief die Mission Titelverteidigung erfolgreich an. Der 26-jährige Basler legte mit der schnellsten Reaktionszeit fulminant los und konnte nach 7,56 Sekunden einen Haken unter seinen EM-Einstieg setzen. Bis ins Ziel wurde er zwar noch von Just Kwaou-Mathey (FRA) in 7,47 abgefangen. Von den 16 Athleten, die in die Halbfinals einzogen, wurde der Schweizer als 6. gestoppt.

Josephs nächste Etappenziele auf dem Weg zur angestrebten Medaille sind der Halbfinal am frühen Freitagnachmittag (14:05 Uhr) sowie der Final gleichentags um 21:53 Uhr – alles live im kommentierten SRF-Stream zu sehen. Mathieu Jaquet dagegen blieb in 7,86 Sekunden deutlich hinter seinem Rendement und musste deshalb als Vorlauf-Letzter gleich wieder die Segel streichen.

Wind sorgt für einen Auftakt nach Mass

Als erste Schweizerin bei den Titelkämpfen in Apeldoorn war 1500-m-Läuferin Joceline Wind gefordert. Die 24-Jährige meisterte ihre Aufgabe in der Qualifikation dank einer taktisch souveränen Leistung mit Bravour und zog bei ihren 4. internationalen Meisterschaften erstmals in den Final ein. Mit Rang 3 in 4:14,51 Minuten erfüllte sie die Vorgabe exakt. Somit gehört die Mittelstreckenläuferin zum 9-köpfigen Feld, das am Freitagabend um die Medaillen rennt.