Jason Joseph verpasst an der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn den Final über 60 m. Besser macht es Ditaji Kambundji.

Siebenkämpfer Simon Ehammer zeigt einen starken Weitsprung und führt nach den ersten drei Disziplinen.

Annik Kälin egalisiert in der Weitsprung-Qualifikation ihren Schweizer Indoor-Rekord.

60 m Hürden: Joseph scheitert, Kambundji im Final

Jason Joseph wird die EM-Titelverteidigung über 60 m Hürden verpassen. Der Hallen-Europameister von Istanbul 2023 muss bereits nach den Halbfinals die Segel streichen. Der Baselbieter verpatzte den Start und konnte die Hypothek danach nicht mehr gutmachen. Mit nur 7,70 Sekunden blieb der 26-Jährige klar unter den Erwartungen.

Ditaji Kambundji hat sich dagegen auch im Halbfinal keine Blösse gegeben. Die Bernerin wies in 7,82 Sekunden alle Konkurrentinnen in die Schranken. Sie blieb 2 Hundertstel über ihrer Zeit vom Vorlauf. Kambundji wird wie schon vor zwei Jahren in Istanbul (Bronze) Edelmetall anpeilen. Ihre härtesten Konkurrentinnen dürften die Polin Pia Skrzyszowska (7,84) und Lokalmatadorin Nadine Visser (7,85) sein. Um die Medaillen geht es am Abend um 21:43 Uhr.

Siebenkampf Männer: Ehammer führt

Simon Ehammer ist seiner Favoritenrolle im Siebenkampf vorerst gerecht geworden. Der Appenzeller weist nach dem 60-m-Lauf, dem Weitsprung und dem Kugelstossen 2862 Punkte auf und führt das Feld vor Till Steinforth (GER, 2775) und Sander Skotheim (NOR, 2707) an. In seiner Paradedisziplin Weitsprung zeigte der amtierende Siebenkampf-Weltmeister einen Satz auf 8,20 m. In der Halle ist er nur zweimal in seiner Karriere weiter gesprungen. Am Abend steht noch der Hochsprung auf dem Programm. Entschieden wird der Wettkampf nach den drei letzten Disziplinen (60 m Hürden, Stabhochsprung, 1000 m) am Samstag.

Weitsprung Frauen: Kälin überzeugt

Annik Kälin hat die Qualifikation im Weitsprung mit Bravour absolviert. Die Bündnerin realisierte nicht nur die beste Weite aller Athletinnen, sondern egalisierte mit 6,77 m auch ihren eigenen Schweizer Rekord, den sie im Februar in Paris aufgestellt hatte. Und dies, obwohl sie am Balken noch 14 Zentimeter verschenkte. Im Final greift die 24-Jährige am Samstag ab 20:29 Uhr nach Edelmetall.

800 m: Schweizer Frauen stark, Wipfli überrascht

Das Schweizer Frauen-Trio, bestehend aus Audrey Werro, Rachel Pellaud und Lore Hoffmann, ist geschlossen in den Halbfinals vom Samstag (19:53 Uhr) vertreten. Am meisten überzeugte Werro, die ihren Vorlauf in 2:00,92 Minuten gewann. Auch Pellaud (2:04,04) und Hoffmann (2:08,75) schafften die Qualifikation als jeweils Zweitplatzierte direkt. Bei den Männern überraschte Ramon Wipfli, der sich nach einem Gerangel in seinem Heat mit einem Schlussspurt und einer persönlichen Bestleistung von 1:48,27 Minuten die Halbfinal-Quali (Samstag, 20:13 Uhr) sicherte. Ivan Pelizza war dagegen chancenlos.

400 m: Spitz und Petrucciani bleiben hängen

Für die Schweizer 400-m-Läufer ist die EM in der niederländischen Provinz Gelderland gelaufen. Lionel Spitz (46,67 Sekunden) und Ricky Petrucciani (46,79) kamen in den Vorläufen nicht auf ihr gewünschtes Niveau. Spitz verpasste die Halbfinals um 18 Hundertstel, Petrucciani um 3 Zehntel. Bei den Frauen verzichtete Catia Gubelmann kurzfristig auf einen Start.