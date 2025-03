Legende: Jubelt sie auch in Apeldoorn? Mujinga Kambundji nach ihrem Goldlauf an der EM 2023 in Istanbul. Keystone/Michael Buholzer

Die Schweiz zählt in der Leichtathletik zu den Grossnationen Europas – zumindest seit vergangenem Sommer mit neun Podestplätzen und dem 5. Rang im Medaillenspiegel. Was outdoor in Rom möglich war, kann auch indoor an der Leichtathletik-EM in Apeldoorn (NED) gelingen.

Swiss Athletics schickt ihre Aushängeschilder an die Titelkämpfe. Vor zwei Jahren in Istanbul gewannen Mujinga Kambundji über 60 m und Jason Joseph über 60 m Hürden jeweils Gold, Ditaji Kambundji liess sich nach dem Hürdensprint Bronze umhängen. Diese Ausbeute dürfte nun am verlängerten Wochenende in den Niederlanden zumindest in der Anzahl übertroffen werden.

Kambundji-Schwestern weiterhin top

Das Medaillentrio von Istanbul müsste von einer Enttäuschung sprechen, sollte es in Apeldoorn nicht mit einem Podestplatz klappen. Mujinga Kambundji ist in 7,03 Sekunden die schnellste Europäerin über 60 Meter in diesem Winter. Die Bernerin läuft auch mit 32 Jahren im Top-Bereich und ist am Sonntagabend mit der Polin Ewa Swoboda die einzige Sprinterin im Feld, welche die 7-Sekunden-Marke schon geknackt hat – 6,96 beim Hallen-WM-Gold 2022.

Legende: Die Wettkampfstätte Die Halle in Apeldoorn. imago images/Bildbyran

Joseph und Ditaji Kambundji werden beide als Nummer 2 geführt. Der Baselbieter ist eine Wundertüte, während Ditaji Kambundji durch Konstanz besticht. Joseph muss für die erfolgreiche Titelverteidigung mit Jakub Szymanski einen harten Brocken aus dem Weg räumen. In Istanbul war der damals 20-jährige Pole Zweiter geworden.

Ehammer als Mehrkämpfer

Die Mehrkampf-Asse Simon Ehammer und Annik Kälin haben wie immer die Qual der Wahl. Der Appenzeller entschied sich für den Siebenkampf, die Bündnerin für den Weitsprung. Ehammer ist der Hallen-Weltmeister 2024 und tritt auch 2025 in sehr guter Form an. Annik Kälin flog diesen Winter bereits 6,77 m weit und versucht, den Spezialistinnen eine Medaille wegzuschnappen.

Mit Angelica Moser hebt die Stabhochsprung-Europameisterin von Rom ab. Die Zürcherin will gleich zwei Fliegen auf einen Streich schlagen: Gold und den Hallen-Rekord von Nicole Büchler (4,80 m). Vergangenen Sommer hatte die Olympia-Vierte die Schweizer Bestmarke auf 4,88 m gesteigert, diesen Winter steht die 27-Jährige bereits bei 4,76 m.

Die 20-jährige Audrey Werro gilt schon seit Jahren als der kommende Schweizer Star über 800 m. Nun winkt der Schweizer Freiluft-Rekordhalterin die Chance auf die erste internationale Medaille in der Elitekategorie.

Nicht alle Top-Athleten dabei

Nebst den vielen Topstars gibt es aus Schweizer Sicht auch zwei gewichtige Absenzen zu vermelden. Mit Dominic Lobalu und Timothé Mumenthaler fehlen zwei Europameister von Rom. Der Langstreckenläufer bestreitet Ende März und Anfang April zwei Rennen, bevor er Mitte April in Brüssel an den European Running Championships antritt. Dort kämpft er um eine EM-Medaille im Halbmarathon.

Der Genfer Mumenthaler, der mit dem Sieg über 200 m in Roms Olympiastadion alle überrascht hatte, verzichtet auf die Hallensaison.