Simon Ehammer musste an der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul eine herbe Enttäuschung verkraften. Der Appenzeller fuhr im Siebenkampf bereits in der 2. Disziplin einen Nuller ein und fiel damit früh aus der Medaillenentscheidung.

Im Weitsprung brachte der 23-Jährige in 3 Versuchen kein gültiges Resultat in den Sand, sondern übertritt 3 Mal. Dabei wäre der Weitsprung eigentlich Ehammers Paradedisziplin, letztes Jahr an der WM in Eugene hatte er Bronze gewonnen.

02:16 Video Ehammer: «Habe diese Saison recht Mühe mit dem Anlauf» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Nach dem 60-Meter-Sprint zum Auftakt hatte der Schweizer mit einer starken Leistung noch die Führung im Siebenkampf-Klassement übernommen, in 6,80 Sekunden gelang ihm eine Saisonbestleistung.

Nun ist der EM-Wettkampf für Ehammer bereits vorbei. «Ich bin im Moment etwas ratlos, es ist frustrierend. Ich habe diese Saison recht Mühe mit dem Anlauf», sagte er.